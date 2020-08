TP HCM: Cơ sở massage Điêu Thuyền vẫn ngang nhiên thách thức

Thứ Bảy, ngày 22/08/2020 11:21 AM (GMT+7)

Nhiều lần bị kiểm tra và phát hiện tiếp viên kích dục cho khách, cơ sở massage Điêu Thuyền (quận Tân Bình, TP HCM) vẫn ngang nhiên vi phạm lỗi cũ

Ngày 21-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Hiếu - Chủ tịch UBND phường 14, quận Tân Bình, TP HCM - cho biết cơ sở massage Điêu Thuyền (đường Đồng Đen) trước đây có tên là tiệm xoa bóp, giác hơi Điêu Thuyền, là mô hình tư nhân, không đăng ký giấy phép kinh doanh. Sau này, đổi tên thành cơ sở massage Điêu Thuyền, người trực tiếp đứng tên kinh doanh là ông Nguyễn Phi Nam (SN 1986, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM).

Phạt rồi lại vi phạm

"Từ khi tôi về đây công tác đã nghe người dân phản ánh về cơ sở massage này. Trong những lần tiếp xúc cử tri, người dân cũng nêu ý kiến phải chăng có người "bảo kê" nên chủ cơ sở không bị xử lý và ngưng hoạt động" - ông Nguyễn Đức Hiếu nói.

Theo ông Nguyễn Đức Hiếu, từ phản ánh của người dân, phường đã báo cáo lên quận đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm. Ngày 9-7-2019, Công an quận Tân Bình phối hợp với đoàn liên ngành quận và UBND phường 14 kiểm tra hành chính cơ sở massage Điêu Thuyền. Tại 3 phòng VIP, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 tiếp viên khỏa thân kích dục cho khách. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện quy định về việc khách mua "vé vua đặc biệt" với giá 13 triệu đồng sẽ được 4 tiếp viên phục vụ 180 phút. UBND quận Tân Bình đã lập biên bản nhiều lỗi đối với chủ cơ sở (trong đó có lỗi để tiếp viên kích dục cho khách), đồng thời đề nghị UBND TP HCM xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở.

Ngày 1-8-2019, UBND TP có quyết định xử phạt cơ sở massage Điêu Thuyền về hành vi hoạt động kinh doanh không có giấy đăng ký hộ kinh doanh; vi phạm nội dung bảng quảng cáo; sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh; vi phạm hợp đồng lao động… Tổng số tiền phạt là 35 triệu đồng.

Sau khi nhận quyết định, ông Nam liền đóng phạt nhưng chỉ 10 ngày sau, ông Nam đã đăng ký giấy phép kinh doanh mang tên Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ massage Điêu Thuyền với hình thức kinh doanh không thay đổi.

Công an quận Tân Bình lại phối hợp với đoàn liên ngành kiểm tra hành chính cơ sở tổng cộng 5 lần nhưng chỉ xử phạt về hành vi vi phạm nội dung bảng quảng cáo và không có giấy chứng nhận về an ninh trật tự do cơ quan thẩm quyền cấp. Đến ngày 20-8, Công an quận Tân Bình kiểm tra bất ngờ cơ sở này, bắt quả tang 2 tiếp viên khỏa thân kích dục cho khách.

Lợi nhuận "khủng" nên không ngại bị phạt...

Theo luật sư Trần Minh Cường (Đoàn Luật sư TP HCM), hành vi kích dục là một trong những "hoạt động tình dục khác" được quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Theo đó, nếu cơ quan chức năng phát hiện có hoạt động kích dục nhưng không có hành vi mua bán dâm, chủ cơ sở kinh doanh sẽ bị phạt hành chính từ 20 - 30 triệu đồng (sử dụng các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh). Ngoài ra, với hành vi này, cơ sở kinh doanh còn bị tước giấy phép kinh doanh trong thời hạn từ 6 tháng đến 12 tháng. Người sử dụng dịch vụ kích dục sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hành chính.

"Lợi nhuận "khủng" từ hoạt động này nên các chủ cơ sở hoàn toàn không sợ bị phạt với mức phạt nêu trên. Cũng vì thế mà bị phạt nhiều lần vẫn vi phạm như lần đầu" - luật sư Trần Minh Cường nhận định.

Cũng theo luật sư Trần Minh Cường, quy định pháp luật hiện rất khó để xử lý chủ cơ sở massage về các tội phạm hình sự có liên quan như "Môi giới mại dâm" hay "Chứa chấp mại dâm" vì khi tiến hành điều tra, chủ cơ sở và các nhân viên đều thống nhất lời khai chỉ có hành động "tình dục khác", không có hoạt động mua bán dâm. Việc mua bán dâm giữa khách và nhân viên massage (nếu có chứng cứ) do nhân viên và khách hàng tự thỏa thuận, chủ cơ sở thường chối, nói không biết và không cho phép. Do đó, trong việc chứng minh có hành vi "môi giới" hay "chứa chấp" mại dâm đối với các chủ cơ sở massage trên thực tế là tương đối khó khăn. Còn người mua bán dâm cũng chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính (trừ trường hợp mua dâm người dưới 18 tuổi) mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Nên sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về xử phạt hành chính để nâng mức chế tài, xử phạt nhằm mang tính răn đe, ngăn ngừa tái phạm. Đồng thời, bổ sung các quy định liên quan đến việc giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh do một hoặc một số người làm đại diện tại một vị trí kinh doanh đã bị kiểm tra và phát hiện vi phạm. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý trong quá trình đấu tranh với loại hình vi phạm pháp luật này" - luật sư Trần Minh Cường đề xuất.

Chỉ có thể kiểm tra thường xuyên

Theo ông Nguyễn Đức Hiếu, những lần nhận được phản ánh của người dân, phường liền cử cán bộ phối hợp với công an kiểm tra hành chính, lập biên bản. Trách nhiệm của phường là kiểm tra sai phạm đến đâu xử lý đến đó, nếu vượt quá thẩm quyền thì phải báo cáo UBND quận.

"Cơ chế xử phạt về các hoạt động mại dâm, kích dục chưa cụ thể nên rất khó để xử lý. Phường chỉ có thẩm quyền kiểm tra vi phạm, ban hành xử phạt số tiền không quá 10 triệu đồng. Chúng tôi chỉ có thể tổ chức kiểm tra hành chính thường xuyên, không thể yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động được" - ông Nguyễn Đức Hiếu phân trần.

