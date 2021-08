Tội ác sau chuyện tình của cô hoa hậu với anh chồng: Lời khai bất ngờ

Chủ Nhật, ngày 29/08/2021 04:00 AM (GMT+7)

Sau hơn 2 năm ngồi tù và chờ đợi án tử, nghi phạm duy nhất của vụ án mạng được tuyên trắng án và ung dung bước ra khỏi trại giam.

Năm 1979, không một người Malaysia nào không biết về cái chết của Jean Perera Sinnappa, hoa hậu bị sát hại một cách tàn nhẫn. Được mệnh danh là một trong những vụ án mạng chấn động nhất Malaysia.

Karthigesu Sivapakiam được thả tự do sau hơn 2 năm ngồi tù

Lời khai bất ngờ

Cho rằng có đủ cơ sở buộc tội nghi phạm Karthigesu Sivapakiam, cảnh sát đã tiến hành bắt giam nam giáo viên này vào ngày 26/4/1979 với cáo buộc đã sát hại em dâu Jean Perera Sinnappa. Phiên toà xét xử sau đó kéo dài 38 ngày với 58 nhân chứng lần lượt xuất hiện trước tòa.

Luật sư bào chữa cho Karthigesu đặt câu hỏi nếu thân chủ của mình thật sự là hung thủ đã giết hại Jean thì tại sao không có vết máu bắn tung tóe trên người anh trong khi nạn nhân bị đâm tới 10 nhát dao. Điều đó chỉ có thể được giải thích là do Karthigesu không phải kẻ giết người. Ngoài ra, cảnh sát cũng không hề tìm thấy hung khí nào tại hiện trường.

Về người tình bí mật của nạn nhân là Tiến sĩ Narada Warnasurya, cảnh sát Malaysia đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của chính phủ và cảnh sát Sri Lanka để đề nghị người đàn ông này ra làm chứng trước tòa. Tuy nhiên, Narada đã từ chối.

Dù vậy, trước những manh mối được đưa ra, bồi thẩm đoàn gồm 7 người đã bỏ phiếu cho trường hợp của Karthigesu. Với 5 phiếu tin rằng Karthigesu có tội, người đàn ông này đã bị tuyên án Giết người. Ngày 9/5/1979, anh ta bị Tòa án Tối cao Kuala Lumpur tuyên phạt tử hình dù khăng khăng không nhận tội.

Nhưng rồi, sau 2 năm ngồi tù và chờ đợi án tử, Kartigesu đột nhiên có tia hy vọng khi bạn của anh ta, người từng khai Karthigesu đã nói với mình rằng Jean không đáng được sống bất ngờ tuyên bố rút lại lời khai ban đầu. Người này thừa nhận mình đã nói dối và Karthigesu chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với mình.

Bí ẩn hơn 4 thập kỷ

Thẩm phán sau đó đã xem xét lời thú nhận gây sốc của nhân chứng. Không có đủ bằng chứng, toà án buộc phải bác tất cả các cáo buộc chống lại Karthigesu trước đó. Kartigesu từ một tử tù đã trở thành người tự do sau 2 năm, 1 tháng và 4 ngày bị giam giữ. Trong khi đó, người bạn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Khai man nhưng anh ta đã chết sau 2 năm chấp hành án.

Ngày 20/5/1981, Kartigesu tươi cười bước khỏi trại giam trong sự chào đón của gia đình và những người hiếu kỳ. Sau đó, anh ta kết hôn và sống hạnh phúc với vợ con tại thị trấn Klang, bang Selangor.

Vụ án lại trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, dù nhiều năm trội qua nhưng cuộc điều tra của cảnh sát đã không mang lại kết quả.

Với kỹ thuật pháp y ngày nay, việc tìm ra thủ phạm có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng vào thời điểm đó, công nghệ xét nghiệm ADN chưa phát triển. Và do vậy, dù đã hơn 4 thập kỷ trôi qua, vụ sát hại Nữ hoàng sắc đẹp Malaysia vẫn chưa có lời giải do thiếu bằng chứng cụ thể.

Cái chết của Jean được coi là một trong những vụ án giết người giật gân nhất từng xảy ra ở Malaysia. Nó đã tạo cảm hứng cho việc ra đời cuốn sách The Murder of a Beauty Queen và bộ phim tài liệu Jean Perera: The Beauty Queen Murder sản xuất năm 2009.

