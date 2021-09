Tội ác man rợ của cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi: Bí ẩn thi thể cháy giữa đồng vắng

Chủ Nhật, ngày 26/09/2021

Một cô gái đươc phát hiện đã tử vong trên cánh đồng hoang vắng, trong tư thế bị trói và cháy gần như toàn bộ cơ thể. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân chết do hít phải khí cháy, nghĩa là cô gái xấu số ấy đã bị thiêu khi vẫn còn sống. Đứng trước hiện trường, ngay cả các điều tra viên vốn dày dạn kinh nghiệm cũng bất giác rùng mình.

Hiện trường ám ảnh

Một ngày Xuân năm 2008, cánh đồng làng Thanh Dền (xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) vắng vẻ lạ thường. Phía xa con đường đất chỉ có những ụ cỏ lua hua trước cơn gió lạnh, lác đác vẫn có một vài người dân đi thăm đồng. Giữa mùa rét, phía vệ đường gần bờ ruộng tự dưng xuất hiện một vạt đất mầu đen, giống như ai đó đã đốt cháy cỏ xung quanh. Tò mò tiến lại, những người nông dân đã không thể giữ được bình tĩnh. Trước mắt họ, nằm giữa đám đất, cỏ cháy xém là một thi thể người co quắp, bị lửa thiêu biến dạng. Đó là ngày 28/2/2008.

Hiện trường vụ việc là con đường đất nhỏ chạy men ra cánh đồng, gần như tách biệt với khu cư dân sinh sống. Vài người được hỏi thì cho biết vào chiều hôm trước, trên cánh đồng ấy mọi việc vẫn rất yên bình.

Trước mặt các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Ninh là một sự ám ảnh. Kết quả khám nghiệm cho thấy, tử thi là nữ giới, tuổi đời khoảng 20 đến 25, cao tầm 1m57. Nạn nhân tử vong do ngạt khí. Toàn bộ thi thể bị lửa đốt làm biến dạng hoàn toàn, vụ án có thể xảy ra vào đêm 27/2.

Tại hiện trường, công an thu được 1 đôi giầy trắng của nạn nhân, một miếng vải quần chưa cháy hết, hai mẩu dây thừng cháy dở. Điều này đặt ra nghi vấn, cô gái trên bị trói từ tay xuống đến chân. Cách thi thể nạn nhân được phát hiện vài mét, công an tìm thấy một nắp nhựa, loại của can 3 đến 5 lít.

Sau khi họp bàn, đánh giá cùng với công tác xét nghiệm, các điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra nhận định, cô gái xấu số kia bị sát hại bằng cách đổ xăng lên người rồi bị thiêu sống.

Kẻ ra tay với nạn nhân, rõ ràng đã có khúc mắc rất lớn. Việc ra tay một cách tàn độc, lạnh lùng như vậy báo hiệu cho các cán bộ điều tra rằng, họ sắp phải đối mặt với tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm.

Công tác khám nghiệm vẫn được tiến hành rất tỉ mỉ, nhưng kết quả thu về thì rất ít. Một vụ án mà mọi dấu vết đều bị đốt thành tro, không dấu vân tay, không nhận diện được khuôn mặt quả là điều chẳng dễ dàng.

Sự mất tích bí ẩn của một nữ sinh Trường cao đẳng

Việc rà soát tung tích nạn nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, rồi mở rộng ra địa bàn các tỉnh lân cận bước đầu chưa đem lại kết quả. Trên thi thể cô gái xấu số, công an thu được 1 nhẫn kim loại đeo tay, một dây chuyền kim loại và đặc biệt, cô gái ấy có đeo 1 chiếc nhẫn ở rốn. Vào thời điểm những năm 2008, cách đeo "phụ kiện" này không phổ biến và chỉ xuất hiện ở nhóm người rất nhỏ.

Tất cả những dữ kiện ít ỏi ấy được các trinh sát Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo rộng rãi, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát các tụ điểm nhà trọ, nhà nghỉ, các khu vực "ăn chơi" nhằm tìm ra manh mối.

Đến chiều 29/2/2008, sau nhiều giờ "lăn lộn", sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được tung tích cô gái xấu số trên là Bùi Thị V.A (quê Quảng Ninh, hiện là sinh viên một Trường cao đẳng tại Hà Nội).

Việc một cô gái đang sinh sống và học tập tại Hà Nội bị sát hại trên cánh đồng vắng vẻ, cách xa mấy chục cây số đã khiến các trinh sát mường tượng được nhiều chi tiết bước đầu về bản chất vụ án.

Tìm hiểu về nạn nhân V.A, các trinh sát được biết cô gái này có nhiều mối quan hệ bạn bè phức tạp. Bản thân V.A cũng có một số sự bất thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Cái chết bí ẩn của V.A chắc chắn ít nhiều có liên quan đến những mối quan hệ xã hội như vậy.

Kiên trì sàng lọc, các điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh lờ mờ nhận ra một đối tượng nữ giới khác, dù mới chỉ 20 tuổi nhưng rất có thể đã đứng sau vụ án kinh hoàng này.

"Bà trùm" trẻ tuổi

Như đã nói ở trên, do V.A có nhiều mối quan hệ bạn bè phức tạp, ở nhiều địa bàn khác nhau nên việc "giải mã" là một khối lượng công việc khổng lồ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đánh giá vụ án này là một màn trả thù được xuất phát từ mâu thuẫn lớn, vì thế nghi phạm phải có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân.

Thông tin các trinh sát thu thập được đã gây nên một bất ngờ lớn, V.A có một người bạn nữ rất thân thiết là Phùng Quỳnh Trang (SN 1988, quê Nam Định).

Vào thời điểm vụ án xảy ra, Trang đang sinh sống tại Hải Phòng. Dù còn rất ít tuổi, nhưng Trang nổi lên như một đối tượng có "máu mặt" trong giới "anh chị" ở đất Cảng. Bằng sự chịu chơi, tính khí mạnh mẽ, lỳ lợm, Trang được đám đàn em xưng tụng là "Trang đại gia", "Trang trắng"…

Đối tượng Phùng Quỳnh Trang (ảnh tư liệu)

Đi sâu tìm hiểu về Trang, các trinh sát còn phát hiện, đối tượng này từ lâu có biểu hiện của việc mua bán ma tuý. Cũng chính từ "công việc" này, Trang đã quen và "kết nạp" V.A vào đường dây mua bán "cái chết trắng" của mình.

Công an đã xác định, vào ngày 27/2/2008, Trang đi xe taxi lên Hà Nội. Các nguồn thông tin khác cũng xác nhận, thời gian này chiếc xe taxi nói trên có xuất hiện gần hiện trường phát hiện xác V.A. Cùng thời điểm, một tổ trinh sát báo về, qua rà soát các cây xăng trên QL18 được biết vào ngày 27/2, chiếc taxi nghi vấn đã vào mua xăng và có mua thêm 1 can xăng ngoài.

Từ đây, Ban chuyên án xâu chuỗi các thông tin với nhau và đi đến thống nhất, Phùng Quỳnh Trang là nghi can số 1 liên quan đến cái chết của chị V.A.

Một cuộc vây bắt nghi phạm nhanh chóng được Ban chuyên án tiến hành. Tuy nhiên, với sự lọc lõi có thừa, dù còn trẻ tuổi nhưng "bà trùm" như một "bóng ma", luôn biết cách tránh được sự truy đuổi của cơ quan chức năng.

