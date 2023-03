Tình tiết bất ngờ vụ 3 đối tượng cướp ngân hàng tại quận 8

Đối tượng Toàn.

Ngày 8/3, Công an quận 8, Tp.HCM đã làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ dùng súng cướp tài sản xảy ra tại ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, Tp.HCM.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Minh Thiện, 34 tuổi, ngụ quận 1, tạm trú quận 8; Trương Vĩnh Xương, 34 tuổi, ngụ quận 5 để điều tra về tội Cướp tài sản; đồng thời củng cồ hồ sơ xử lý đối với Hà Vỹ Toàn, 33 tuổi, ngụ quận 5, Tp.HCM.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai, do cần tiền trả nợ, tiêu xài nên Thiện rủ Xương và Toàn đi cướp tài sản. Ngày 1/3, cả ba gặp nhau tại quán cà phê để bàn bạc việc cướp tiền.

Theo phân công, Xương là người vào ngân hàng để theo dõi, khi thời cơ đến thì báo cho Thiện và Toàn biết để cùng ra tay.

Sau khi trao đổi, Thiện bảo Xương vào Phòng giao dịch của Sacombank trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 ngồi chờ. Nếu thấy khách rút tiền mặt số lượng lớn thì gọi điện báo cho Thiện, để Thiện và Toàn cướp tiền của khách.

Tuy nhiên, Xương vào phòng gia dịch trên ngồi chờ một lúc, vẫn không thấy khách hàng nào rút tiền nên ra ngoài nói lại với Toàn và Thiện, sau đó cả ba bỏ đi nơi khác.

Đến chiều 3/3, cả ba quyết định cướp tài sản tại Phòng giao dịch Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Tp.HCM. Đến nơi, Thiện dừng xe tại lề đường đối diện phòng giao dịch và phân công Xương cảnh giới bên ngoài, còn Thiện và Toàn giả dạng khách vào trong.

Khi vào trong, cả hai cũng liên hệ bảo vệ lấy số thứ tự và cùng ngồi chờ tại hàng ghế khách hàng.

Khoảng 1 phút sau, Thiện rút từ trong túi ra một đồ vật hình dáng giống súng ngắn màu đen, dí vào các nhân viên bảo vệ, nhân viên giao dịch và la lớn “tất cả đứng im, giơ tay lên. Đưa tiền hết đây”.

Thấy xung quanh không ai dám phản ứng, Thiện yêu cầu Toàn vào quầy giao dịch lấy tiền. Tuy nhiên, tại quầy lúc này không có tiền mặt, nên Toàn không lấy được gì.

Sợ bị bắt nên Thiện và Toàn chạy ra ngoài, cùng Xương tẩu thoát khỏi hiện trường.

Thông tin về vụ cướp nhanh chóng được trình báo Công an quận 8.

Ngay sau đó, lực lượng công an quận 8 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Tp.HCM và các lực lượng liên quan có mặt tại phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển để ghi nhận vụ việc, truy xét thủ phạm vụ cướp.

Sau khi gây án, Thiện vứt áo khoác tại một gầm cầu ở quận 8 và nghĩ rằng không ai phát hiện ra mình vừa gây ra vụ cướp nên vẫn tự tin có mặt ở địa phương, ăn nhậu cùng bạn bè.

Rạng sáng 4/3 lực lượng công an đã bắt giữ được Thiện, Xương. Toàn bỏ trốn nhưng biết cũng khó thoát nên trưa 7/3 đã ra đầu thú.

Về vật màu đen giống súng ngắn mà Thiện dùng để uy hiếp nhân viên ngân hàng, cơ quan điều tra đã làm rõ đây là khẩu súng đồ chơi bằng nhựa chứ không phải súng thật.

Với thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng Sacombank nói trên, ba tập thể gồm: Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Tp.HCM và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã được Phó Bí thư thường trực Quận ủy quận 8 Đỗ Hữu Trí và Phó Chủ tịch thường trực UBND quận Nguyễn Thanh Sang khen thưởng.

