Tin mới nhất vụ người đàn bà rủ con trai 13 tuổi giết chồng

Thứ Năm, ngày 17/05/2018 09:30 AM (GMT+7)

Đối với K.M.V. (13 tuổi, con trai của Lập và nạn nhân) được cho là đã có hành vi “hỗ trợ” mẹ sát hại bố vẫn đang tiếp tục được tại ngoại và đi học bình thường.

Ngày 16/5, trao đổi với PV, ông Bùi Văn Nghiệp – Trưởng công an xã Tứ Xã cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Lập về hành “giết người”.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Khổng Minh T (41 tuổi, chồng của Lập).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm sát hại mẹ con giết hại cha. Ảnh: P.Sỹ

Trước đó, sáng 20/4 anh Khổng Minh T (chồng Lập) thức dậy hút thuốc lào trong gian nhà ngoài, lúc này giữa 2 vợ chồng anh đã xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Tức giận, anh T tát vợ mình là Hoàng Thị Lập 3 cái vào mặt, sau đó Lập bỏ chạy lên phòng con trai ở tầng 2, thấy vợ chạy anh T bỏ vào phòng đi ngủ tiếp.

Bực dọc vì bị chồng tát, Lập có nói lại với người con trai là Khổng Minh V (13 tuổi), sau đó ra ngoài mua bánh mì cho người con gái đầu đang học THPT ăn.

Trở về nhà thấy chồng đã ngủ say, Lập gọi người con trai xuống phòng anh T. yêu cầu “trợ giúp” mình giết bố.

Thấy con lưỡng lự, sợ hãi Lập trấn an, sau đó dùng khăn xoắn lại bước đến đầu giường nơi anh T đang ngủ quàng khăn qua cổ siết mạnh. Thấy bố giãy giụa, V lao vào ôm, ghì đè đến khi anh Tuấn không còn động đậy.

Gây án xong, 2 mẹ con bình tĩnh thay quần áo cho nạn nhân, thay chăn gối đầu trên giường nhằm xóa dấu vết hiện trường.