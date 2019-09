Tin gã đàn ông "Buồn cho số phận", nhiều phụ nữ bị cướp cả tình lẫn tiền

Thứ Tư, ngày 25/09/2019 21:00 PM (GMT+7)

Đối tượng Hùng sử dụng mạng xã hội Zalo có tên "Buồn cho số phận" để làm quen với nhiều phụ nữ, sau đó ra tay cướp tình và tài sản.

Chiều 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đoàn Thanh Hùng (47 tuổi; ngụ xã Viên An Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi "Cướp tài sản".

Đối tượng Đoàn Thanh Hùng tại cơ quan công an (Ảnh do công an cung cấp)

Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9-2019, Hùng sử dụng mạng xã hội Zalo có tên "Buồn cho số phận" để làm quen với nhiều phụ nữ.

Sau một thời gian ngắn quen biết, đối tượng liền hẹn gặp, chở các bị hại đi chơi trên địa bàn TP Bạc Liêu và một số địa phương khác. Sau khi đi chơi thì Hùng đưa các bị hại ghé vào nhà nghỉ ở khu vực huyện Vĩnh Lợi và huyện Phước Long để quan hệ tình dục. Lợi dụng lúc các bị hại đi tắm, Hùng bỏ thuốc ngủ vào ly sữa rồi đưa cho các bị hại uống, sau đó cướp toàn bộ tài sản có giá trị.

: Ông Từ Minh Phúc, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi trao giấy khen và thưởng "nóng" cho Công an huyện (Ảnh: Hải Linh)

Nhận thấy các vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm nên Công an huyện Vĩnh Lợi đã thành lập ban chuyên án. Chỉ trong một thời gian ngắn, ban chuyên án đã xác định Hùng là thủ phạm. Đến ngày 14-9, Công an huyện Vĩnh Lợi bắt giữ Hùng tại TP Tân An (tỉnh Long An) khi đối tượng này đang chuẩn bị thực hiện những phi vụ tiếp theo.

Ngày 19-9, ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của lực lượng công an, UBND huyện Vĩnh Lợi tặng giấy khen và thưởng "nóng" 10 triệu đồng cho tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá chuyên án cướp tài sản này.

Hiện, cơ quan điều tra tiếp tục kêu gọi những ai là bị hại hãy đến trình báo để làm căn cứ xử lý gã đàn ông "Buồn cho số phận".