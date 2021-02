Tìm kiếm thầy hiệu trưởng nghi nhảy cầu tự tử

Thứ Sáu, ngày 19/02/2021 15:33 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng đang huy động các phương tiện tổ chức tìm kiếm thầy N.V.T, hiệu trưởng trường Tiểu học Môn Sơn 3 (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) nghi nhảy cầu tự tử.

Ngày 19-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị này đang huy động lực lượng tìm kiếm một người nhảy cầu Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An tự tử.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18-2, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo có người nhảy cầu Khe Rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường, phối hợp với chính quyền, công an địa phương và người dân triển khai tìm kiếm suốt đêm.

Danh tính người nhảy cầu sau đó được xác định là ông N.V.T (SN 1976), trú tại Khối 9, thị trấn Con Cuông, hiện là hiệu trưởng Trường Tiểu học Môn Sơn 3, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Hiện, các lực lượng vẫn đang phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích.

