Tìm chủ xe máy liên quan đến vụ người đàn ông tử vong ở xưởng gỗ

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 07:06 AM (GMT+7) Chia sẻ

Quá trình điều tra vụ một người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân ở xưởng gỗ, Cơ quan Công an đã thu giữ một chiếc xe máy không rõ chủ sở hữu.

Ngày 10-8-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội nhận được tin báo của Công an xã Bình Phú về việc khoảng 6h30 cùng ngày, người dân phát hiện anh Nguyễn Văn T (SN 1988, trú tại thôn Phú Hoà, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội) tử vong tại bãi tập kết gỗ ở thôn Phú Hoà, xã Bình Phú không rõ nguyên nhân.

Tìm chủ sở hữu xe máy

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan Công an thu giữ 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu đen - đỏ, BKS: 29C1 - 019.97, số khung: RLHJF2701BY722554, số máy: JF27E0714353 không rõ chủ sở hữu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất thông báo ai là chủ sở hữu hoặc người liên quan đến phương tiện trên liên hệ Công an huyện Thạch Thất hoặc đồng chí Nguyễn Văn Tịnh (SĐT: 0.829.644.888) cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Thạch Thất để phối hợp giải quyết theo quy định.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tim-chu-xe-may-lien-quan-den-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-o-xuong-go-post...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tim-chu-xe-may-lien-quan-den-vu-nguoi-dan-ong-tu-vong-o-xuong-go-post519731.antd