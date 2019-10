Tiếp viên nhà hàng Happy ở quận 1 "mây mưa" với khách

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 14:21 PM (GMT+7)

Qua kiểm tra, công an bắt quả tang tiếp viên bán dâm cho khách giá 4 triệu đồng/lượt ở quận 1, TP HCM

Ngày 11-10, Công an quận 1, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thạnh Phú (SN 1994, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi "Môi giới mại dâm".

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 9-10, lực lượng Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Nguyễn Thái Bình kiểm tra hành chính khách sạn Boss 3 nằm trên đường Phó Đức Chính (quận 1). Tại đây, công an bắt quả tang 2 tiếp viên đang bán dâm cho khách tại phòng 402 và 403 khách sạn này.

Tiếp viên bị bắt quả tang bán dâm cho khách

Hai cô gái khai là tiếp viên nhà hàng Happy trên đường Phó Đức Chính (bên cạnh khách sạn Boss 3). Thời điểm trên có 3 khách nam đến nhà hàng này ăn uống thì được quản lý là Phú điều chân dài phục vụ.

Đến khuya, 2 vị khách gạ gẫm mua dâm tiếp viên thì được Phú đồng ý. Nam quản lý này ra giá mỗi lần mua dâm, khách phải trả cho tiếp viên 4 triệu đồng/người/lượt. Thoả thuận xong giá, Phú lấy 1 triệu đồng tiền môi giới từ khách, đưa 8 triệu đồng còn lại cho 2 cô gái.

Hai cô gái đến khách sạn "vui vẻ" với khách thì bị công an phát hiện xử lý.

Tại cơ quan điều tra Phú đã thừa nhận hành vi môi giới cho các tiếp viên bán dâm. Mỗi lần thành công, Phú lấy 1 triệu đồng tiền môi giới từ khách và được các cô gái hậu tạ thêm tuỳ vào lòng hảo tâm của từng người.