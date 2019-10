Thượng úy Công an xông vào ngân hàng nổ súng: Tội danh gây rối trật tự có thỏa đáng?

Chủ Nhật, ngày 06/10/2019 07:59 AM (GMT+7)

Việc Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố cựu Thượng úy Công an bịt mặt xông vào ngân hàng và nổ súng bị khởi tố tội danh 'gây rối trật tự công cộng' đang dấy lên nhiều ý kiến tranh luận. Rất nhiều người phân tích thông tin và cho rằng tội danh khởi tố chưa chính xác với tính chất vụ việc.

Tin nóng Sự kiện:

Thông tin với PV Infonet, Đại tá Đào Đức Minh – Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Tôi không phụ trách lĩnh vực điều tra vụ án hình sự nhưng ngày hôm qua (4/10) tôi có thông tin với báo chí là trước mắt cơ quan công an khởi tố đối tượng Đào Xuân Tư về tội gây rối trật tự công cộng. Đây chỉ mới là thông tin ban đầu, còn trong quá trình điều tra có rất nhiều yếu tố như: mục đích của đối tượng Tư là gì, tại sao lại bắn bảo vệ..."

Đại tá Đào Đức Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ việc. (Ảnh: dantri.com.vn)

Ngoài ra, Đại tá Đức Minh cũng nhấn mạnh: "Việc đối tượng Tư vào ngân hàng để cướp hay để gây rối, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Khi cơ quan công an có kết luận cuối cùng về vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin với báo chí sau".

Trước đó, ngày 4/10, Đại tá Đào Đức Minh thông tin với báo chí, người nổ súng tại phòng giao dịch Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) ngày 25/7 là Thượng úy Công an tên Đào Xuân Tư.

Tư là cán bộ đội xây dựng phong trào Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng đã sử dụng xe máy để gây ra vụ việc này. Qua tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã khởi tố Tư về tội gây rối trật tự công cộng.

Việc áp dụng tội danh khi khởi tố cựu Thượng úy Công an đang khiến nhiều người thắc mắc. Nhiều độc giả và luật sư cho rằng với diễn biến sự việc, Đào Xuân Tư có thể bị khởi tố tội cướp tài sản hoặc cố ý gây thương tích.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Nhiều bạn đọc cho rằng, việc Đào Xuân Tư dùng súng uy hiếp có thể nhằm mục đích cướp tài sản. Tư nổ súng bắn bảo vệ bị thương đã có dấu hiệu tội cố ý gây thương tích.

Không chỉ có vậy, việc Tư còn đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín, dùng biển số xe giả, cầm túi xách rồi nã nhiều phát súng trong ngân hàng... là đã có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản.

Các ý kiến khác cũng cho rằng ngân hàng không phải nơi công cộng, do đó, việc khởi tố cựu thượng úy về tội gây rối trật tự công cộng chưa thuyết phục. Có người còn khẳng định hành động của Tư cho thấy rõ mục đích cướp có vũ trang, việc không cướp được do bảo vệ phản ứng kịch liệt, nằm ngoài dự tính của đối tượng.

Theo dõi vụ việc đang gây nhiều ý kiến tranh luận, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Đoàn LSTP Hà Nội) chia sẻ: “Theo thông tin dữ liệu trên báo chí phản ánh thì hành vi của người đàn ông mặc thường phục bịt mặt xông vào ngân hàng có dấu hiệu của tội cướp tài sản”.

Luật sư Hoàng Tùng cũng nhận định: “Việc khởi tố vụ án với hành vi gây rối trật tự công cộng là không đúng với những hành vi khách quan xảy ra.

Ở trong phòng giao dịch của ngân hàng không phải là nơi công cộng giống như công viên, đường phố, hay trụ sở cơ quan hay hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng rõ ràng chi nhánh ngân hàng này có tư cách pháp nhân và là tổ chức theo quy định”.

Theo đó, luật sư Hoàng Tùng cho rằng: “Với hành vi nêu trên, người đàn ông này có thể bị khởi tố bị can để điều tra cùng một lúc 3 hành vi: cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh – Đoàn LSTP Hà Nội) thì cho rằng ban đầu cơ quan công an khởi tố đối tượng Đào Xuân Tư như vậy là hợp lý.

"Nếu cơ quan công an chứng minh được Đào Xuân Tư vào ngân hàng cướp tài sản, sử dụng súng như thế nào và người bị thương yêu cầu giám định thương tích thì lúc đó cơ quan công an có thể khởi tố tội danh khác. Còn nếu không chứng minh được đối tượng vào ngân hành để cướp thì cơ quan công an có thể khởi tối tội gây rối nơi công cộng”, luật sư Thơm phân tích.