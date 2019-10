Vụ cướp ngân hàng Vietcombank: Thượng úy Công an huyện là nghi phạm gây án

Thứ Sáu, ngày 04/10/2019 16:43 PM (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng ở ngân hàng Vietcombank hôm 25/7.

Người bịt mặt cầm súng vào ngân hàng xác định là thượng úy Công an huyện Triệu Sơn

Chiều 4/10, trong cuộc Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, PV các báo đã đặt rất nhiều câu hỏi đối với các ngành, cấp ở địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời câu hỏi về tiến trình xử lý vụ việc nổ súng tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn xảy ra hôm 25/7, đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng". Người gây ra sự việc là Thượng úy Đào Xuân Tư, cán bộ đội phong trào Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Chúng tôi đã tước quân tịch và bắt giam đối với Đào Xuân Tư.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 11h ngày 25/7, tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn, ở thôn Nam Yến, xã Hải Yến (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra sự việc một người đàn ông đi xe máy đeo biển số Nghệ An bất ngờ xông vào trụ sở Chi nhánh Vietcombank Nghi Sơn. Ngay lập tức, 2 nhân viên bảo vệ thuộc Công ty bảo vệ CA Thăng Long (đơn vị ký hợp đồng bảo vệ cho chi nhánh ngân hàng) đã kịp thời ngăn chặn. Tiếp đến, người đàn ông bịt mặt rút súng chĩa về phía 2 nhân viên bảo vệ để tìm cách xông vào bên trong trụ sở, nhưng đã bị một trong 2 bảo vệ đẩy ra khỏi cửa trụ sở.

Khi bị đẩy ra ngoài, người đàn ông bịt mặt đã nổ súng khiến 1 bảo vệ bị thương, rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.