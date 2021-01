“Thượng đế” bị đâm gục khi cầm dao đến quán nhậu tìm nhân viên phục vụ

Thứ Sáu, ngày 15/01/2021 07:39 AM (GMT+7)

Sau khi lời qua tiếng lại qua điện thoại, anh B tìm đến quán ăn để giải quyết mâu thuẫn thì bị Chót rút dao đâm gục.

Vũ Văn Chót tại trụ sở công an.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Chót (SN 1990, trú tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 00h30 ngày 11/1, Công an thị xã Quảng Yên nhận được tin báo về việc tại quán ăn Bonsai thuộc khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên xảy ra vụ việc một người đàn ông bị đâm trọng thương.

Nạn nhân là anh V.H.B (SN 1979, trú phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên), nghi phạm gây án được xác định là Vũ Văn Chót.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Vũ Văn Chót là nhân viên quán ăn Bonsai còn V.H.B là khách đến ăn nhậu.

Ngày 11/1, sau khi anh B ăn nhậu xong về nhà và gọi cho chủ quán Bonsai nhưng chủ quán không nghe và đưa điện thoại cho Chót nói chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại dẫn tới xảy ra mâu thuẫn và B cầm dao đến gặp Chót để “giải quyết”.

Tuy nhiên, khi B đến đã bị Chót dùng dao bầu tại quán đâm trọng thương. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Chót đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

