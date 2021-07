Thuê villa để “lên tiên”

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 15:00 PM (GMT+7)

Ngày 18-7, Công an TP Hội An (Quảng Nam) đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 cơ sở lưu trú không thực hiện việc khai báo tạm trú cho khách theo đúng quy định và để khách sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nam, nữ thuê villa KINO để sử dụng ma túy.

Trước đó, tối 15-7, Công an xã Cẩm Thanh (TP Hội An) kiểm tra hành chính tại Villa Ylang (thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh) phát hiện 24 thanh niên đến từ TP Đà Nẵng tụ tập tổ chức tiệc sinh nhật.

Tiếp đến, lúc 0 giờ ngày 16-7, Công an TP Hội An kiểm tra hành chính Villa KINO (số 96 -Trương Minh Hùng, phường Cửa Đại, TP Hội An) phát hiện 7 thanh niên trong 1 phòng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh cho kết quả 6 đối tượng dương tính với ma túy.

