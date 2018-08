Thực hư thông tin giết người phân xác rúng động ở Cẩm Phả, Quảng Ninh

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 09:00 AM (GMT+7)

Công an TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) khẳng định không có vụ giết người phân xác trên địa bàn.

Hiện trường nơi người dân phát hiện một thi thể người đàn ông bị tử vong do sốc ma túy

Liên quan đến thông tin tại TP. Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ giết người phân xác xôn xao mạng xã hội những ngày qua, Công an TP. Cẩm Phả cho biết, tại địa bàn không có vụ việc trên.

Đồng thời khẳng định thông tin trên là bịa đặt và đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ đối tượng đưa thông tin trên lên mạng xã hội để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và thông tin phát hiện một thi thể gần khu vực rừng thông (thuộc TP. Cẩm Phả) trong tình trạng không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu của vụ giết người phân xác.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút cư dân mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận gây hoang mang dư luận.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP. Cẩm Phả xác định trên địa bàn có xuất hiện 1 thi thể tại tổ 4 khu 6B, phường Cẩm Trung do người phân phát hiện ra ngày 20/8, qua khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân tử vong do sốc.