Thực hư 1 nam sinh bị đánh "hội đồng", không thể tham gia thi vào lớp 10

Trong ngày 7-6, mạng xã hội xôn xao thông tin 1 nam sinh ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị nhóm bạn đánh "hội đồng" phải nhập viện cấp cứu nên không không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024.

Em Trần Văn Vượng bị "đánh hội đồng" phải nhập viện

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, nạn nhân là em Trần Văn Vượng (SN 2008) - học sinh lớp 9C - Trường THCS Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ.

Một tài khoản Facebook chia sẻ: "Hôm nay ngày 7-6-2023, trong khi các bạn đang thi thì cháu lại nhập viện, hiện đã chuyển thẳng vào Bệnh viện Trung ương Huế, với tinh thần hoảng loạn, cơ thể có những vết thương đau nhức…".

Theo Công an huyện Lệ Thủy thì sự việc xảy ra cách đây mấy ngày, hiện nam sinh Trần V.V. nhập viện nên không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Công an huyện đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Quảng Bình.

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng Bình cho biết, hiện vẫn chưa nắm rõ thông tin vụ việc.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thuc-hu-1-nam-sinh-bi-danh-hoi-dong-khong-the-tham-gia-thi-vao-lop-10...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/thuc-hu-1-nam-sinh-bi-danh-hoi-dong-khong-the-tham-gia-thi-vao-lop-10-20230607172649816.htm