Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán súng quân dụng

Ngày 26/02/2024, Công an huyện Bù Gia Mập, Bình Phước cho biết đang tạm giữ 02 đối tượng liên quan đến vụ buôn bán trái phép vũ khí do Công an xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập chuyển giao để điều tra theo thẩm quyền.