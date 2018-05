Thông tin sốc vụ cô gái tố bị chủ phòng khám nha khoa cưỡng dâm, tạt axit

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 19:00 PM (GMT+7)

Công an huyện Chương Mỹ thông tin bất ngờ về việc cô gái tố bị bác sĩ nha khoa cưỡng dâm, tạt axit trong đoạn clip gây xôn xao trên mạng.

Hình ảnh chị H với vết bỏng trên mặt tố cáo anh T tạt axit gây xôn xao trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 11/5, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận, đang điều tra làm rõ vụ việc chị N.T.H (SN 1991, ở huyện Chương Mỹ) tố cáo chủ phòng khám nha khoa tên T (SN 1985) có hành vi tạt axit chị H.

Trước đó, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video phát trực tiếp (livestream) hình ảnh chị N.T.H tố anh T tạt axit khi hai người đi cùng nhau. Chị H nói rằng, không có quan hệ tình cảm với anh T và từng bị cưỡng dâm bất thành ngay tại phòng khám của anh T.

Trong đoạn clip, chị H còn kể, tháng 10/2017, anh T xúi một nam thanh niên quê ở Phú Thọ phá tan quầy thuốc của chị, việc này khiến chị T phải chuyển địa điểm kinh doanh.

Hình ảnh từ đoạn clip cho thấy, chị H có dấu hiệu bị bỏng ở vùng mắt, mũi và má trái.

Trao đổi với PV về những thông tin chị H chia sẻ trong đoạn clip gây xôn xao trên mạng, anh T cho rằng, thông tin chị H chia sẻ là sai sự thật, bản thân anh là bị hại trong vụ tạt a xít chứ không phải chị H.

“Tôi là người bị hại. Cơ quan công an đã chụp ảnh, đo tổn thương của tôi. Sau khi tôi ra viện sẽ làm đơn tố cáo.

Chính người hại tôi lại đi nói xấu rồi hủy hoại danh dự, cuộc sống của tôi nên tôi không thể ngồi yên được, tôi phải đòi lại danh dự của mình”, anh T nói.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, sợ bộ xác định, axit là do chị H mang theo, việc anh T và chị H bị dính axit dẫn tới bị bỏng do chính chị H gây ra.

“Anh T bị thương tích nặng, nửa mặt và người dính a xít”, lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ nói.

Theo lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, sau khi xác định thương tích của anh T, cơ quan điều tra sẽ xem xét khởi tố. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ việc chị H vu cáo anh T.