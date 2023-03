Thông tin mới vụ thầy giáo sát hại đồng nghiệp vì cho rằng bị cô lập

Ngày 29-4, nguồn tin của PLO cho biết, liên quan đến vụ thầy giáo sát hại đồng nghiệp vì cho là bị cô lập xảy ra ở TP Rạch Giá hồi tháng 9-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã có thông báo kết luận giám định pháp y tâm thần.

Bị can Phạm Thế Giáp tại cơ quan công an. Ảnh: VĂN VŨ

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm pháp y Tâm thần khu vực Tây Nam bộ, bị can Phạm Thế Giáp (SN 1984, ngụ TP Rạch Giá) cho thấy, về y học, thời gian trước, trong khi phạm tội và hiện nay, bị can Giáp có bệnh lý tâm thần (rối loạn nhân cách Paranoid).

Còn về năng lực, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, rối loạn nhân cách ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi.

Nguồn tin cũng cho hay do tình hình bệnh của bị can chỉ ở mức rối loạn hành vi nên công an vẫn tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra theo đúng quy định.

Như đã thông tin, ngày 7-9-2022, tại căn tin trường Trường THCS Nguyễn Du, ông Phạm Thế Giáp (giáo viên dạy thể dục của trường) đã dùng dao đâm vào ngực của ông Hoàng Anh Tuấn (cũng là giáo viên thể dục của trường).

Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng ông Tuấn đã tử vong. Về phần ông Giáp, sau khi đâm Tuấn, ông này đã đến Công an phường Vĩnh Bảo đầu thú.

Tại cơ quan công an, ông Giáp cho biết giữa ông và nạn nhân có mâu thuẫn và cho rằng ông Tuấn chia bè phái, lập nhóm zalo để cô lập, nhắn tin khủng bố tinh thần... do đó, khi nghe ông Tuấn hăm dọa đánh thì ra tay trước.

