Thông tin mới vụ nguyên cán bộ công an giật tóc, đấm đá vợ cũ dã man

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 15:31 PM (GMT+7)

Sau khi đánh vợ cũ tại quán cà phê được mọi người can ngăn, Thắng phát hiện chị Trang vào viện chữa trị lập tức lấy chiếc dù đánh tại bàn làm thủ tục rồi kéo lên xe để đưa đi nơi khác hàng hung.

Sau một ngày xảy ra vụ việc, sáng nay 26/9, chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1984, trú tại phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) vẫn tỏ ra sợ hãi khi có người lạ hỏi thăm.

Vết thương trên cổ và đầu chị Trang.

Được người thân giới thiệu, chị Trang mới đồng ý gặp PV để thuật lại câu chuyện của mình. Năm 2008, Trang kết hôn với anh Nguyễn Chiến Thắng (SN 1985, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên). Hai vợ chồng lập nghiệp tại huyện Kỳ Anh, Thắng làm công an, còn chị Trang kinh doanh ở nhà.

Chị Trang và Thắng có với nhau 2 người con gái. “Năm 2013, tôi phát hiện anh Thắng có quan hệ ngoài luồng nên vợ chồng sống ly thân đến năm 2016 thì ly hôn”, chị Trang kể. Trong thời gian vợ chồng chung sống, Thắng nhiều lần đánh đập vợ. “Nghĩ vợ chồng nóng giận anh ấy đánh nên em giấu mọi người. Nào ngờ khi ly hôn rồi anh ấy cũng tìm đến nhà đánh tiếp”, chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang kể.

Nguồn cơn xảy ra sự việc ngày 25/9 vừa qua, chị Trang cho biết, rạng sáng cùng ngày, Thắng có gọi điện cho chị không được nên nhắn tin vào điện thoại chửi bới. “Khoảng 8 giờ sáng, tôi đang ngồi uống cà phê với mọi người, Thắng tới túm tóc, đánh liên tiếp vào đầu tôi. May mắn có mọi người can ngăn nên tôi chạy vào trụ sở Công an TX Kỳ Anh trình báo”, chị Trang cho biết.

Chị Trang bị anh Thắng đánh đập dã man cạnh chiếc ô tô bán tải màu đỏ. Ảnh Cắt từ clip.

Khoảng 10 giờ, ngày 25/9, khi trình báo Công an xong, chị Trang được mọi người đưa sang Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh để khám vết thương, lúc này Thắng lao tới dùng chiếc dù đánh vào đầu chị. “Khi tôi chạy ra ngoài để thoát thân, anh Thắng lao ra kéo tôi lên chiếc xe bán tải màu đỏ để đưa đi nơi khác đánh đập nhưng tôi lao xuống xe, anh ấy lại đánh và dùng kéo rạch đầu, chân và cổ tôi”, nạn nhân cho biết. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng Công an xuất hiện.

“Cứ nghĩ ly hôn được giải thoát nào ngờ anh ấy vô cớ tìm đến chửi bới, đánh đập tôi nhiều lần. Nếu lần này không được bạn bè quay clip đưa lên mạng để các cơ quan chức năng vào cuộc anh Thắng lại tiếp tục đánh đập tôi”, chị Trang nói.

Ngày 26/9, Trưởng Công an TX Kỳ Anh, thượng tá Ngô Đức Ninh cho biết, đơn vị đang điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Chiến Thắng. “Hiện đang làm việc với bị hại, các nhân chứng để làm rõ các vết thương trên cơ thể để đưa nạn nhân đi giám định thương tật”, Thượng tá Ninh nói.

Chị Trang mong các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm đối với hành vi của chồng cũ.

Cũng theo Trưởng Công an TX Kỳ Anh, lực lượng chức năng ra chỗ Nguyễn Chiến Thắng cư trú để triệu tập nhưng không có mặt nên ra thông báo truy tìm để làm rõ hành vi.

Như Tiền phong đưa tin, ngày 25/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh Nguyễn Chiến Thắng đi chiếc xe bán tải màu đỏ dừng giữa sân rồi lôi chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang ngồi phía sau xuống đánh đập, giật tóc, đấm đá mặc tiếng kêu cứu của nạn nhân và sự can ngăn của những người chứng kiến.

Một nguồn tin cho hay: “Thắng từng là cán bộ công an, công tác tại Đội điều tra Công an huyện Kỳ Anh, nhưng đã xin ra khỏi ngành từ năm 2016”.