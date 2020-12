Thông tin mới nhất vụ nhóm người bí ẩn đi ô tô rảo khắp các tỉnh miền Đông

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 14:30 PM (GMT+7)

Camera an ninh ghi lại cảnh 1 nhóm người đi trên xe 7 chỗ rảo quanh rồi bất ngờ xuống xe tiếp cận nhà dân ở Bình Phước để cắt khóa. Đến nay, 4 đối tượng trong nhóm người bí ẩn này đã bị bắt.

Ngày 17-12, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Tâm (27 tuổi, ngụ xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), nghi can trong băng nhóm đi ô tô, trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Liên quan đến băng nhóm này, trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước và Công an TP Đồng Xoài đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Dầu Tiếng bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Lê Thế Dũng (47 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương); Trương Văn Lực (27 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thịnh Tiến (21 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, nhóm đối tượng này bị bắt khi sử dụng xe tải vận chuyển 2 xe gắn máy vừa trộm được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nguyễn Viết Tâm tại cơ quan điều tra.

Tính đến thời điểm này, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã làm rõ được 5 vụ trộm xảy ra tại TP Đồng Xoài và huyện Đồng Phú. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên các địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh, với tổng số tài sản trộm cắp lên đến hàng tỉ đồng.

Trước đó, khám xét nhà các đối tượng trên, lực lượng công an còn phát hiện một số xe máy và nhiều giấy đăng ký xe các loại cùng nhiều "đồ nghề" dùng để trộm cắp như ống nhòm, roi điện, xà beng, máy cắt cầm tay, bình xịt hơi cay,…

Nhóm người bí ẩn đi ô tô thực hiện một vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Bình Phước được camera an ninh nhà dân ghi lại.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, khi người dân đi ngủ thì sử dụng ô tô và xe tải biển để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài đang phối hợp với công an các địa phương mà băng nhóm trộm cắp tài sản liên tỉnh này hoạt động để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

