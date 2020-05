Thông tin đầy đủ về kế hoạch giết người rùng rợn để trục lợi bảo hiểm của Bí thư xã

Sau khi giết người, Bí thư xã đã đưa thi thể nạn nhân lên xe bán tải chạy ra quốc lộ rồi đốt cả xe của mình lẫn nạn nhân để tạo hiện trường giả.

Lúc 10h ngày 11-5, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, Công an tỉnh này đã tổ chức họp báo về kết quả điều tra vụ án giết người, tạo hiện trường giả tại địa bàn huyện Đắk G’Long.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, chiếc xe bán tải mang BKS: 51C-715.70 được người dân phát hiện lúc 5h ngày 4-5 trên Quốc lộ 28 (đoạn qua bon B’Nor, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long) trong tình trạng bị thiêu rụi, bên trong có 1 tử thi bị cháy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, xác lập chuyên án, huy động lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra.

Đỗ Văn Minh bị bắt

Với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức quyết liệt các biện pháp điều tra. Đến ngày 10-5, công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Minh (SN 1971, ngụ thôn Đức Tân, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), khi đang lẩn trốn tại Bình Phước. Đỗ Văn Minh là Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), là chủ chiếc xe bán tải bị thiêu rụi nói trên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì buổi họp báo

Theo kết quả điều tra ban đầu, do tham gia sàn giao dịch cà phê bị thua lỗ nên ông Minh nợ nần khoảng 10 tỉ đồng và nảy sinh ý định mua bảo hiểm chiếm đoạt tài sản. Sau khi mua bảo hiểm cho mình (nếu bị chết thì người nhà sẽ được hưởng bảo hiểm 18 tỉ đồng), ông Minh tìm tới 1 nghĩa trang ở huyện Đắk G'Long đào trộm mộ của 1 người mới chết được khoảng 1 tuần để lấy xác, thế mình. Tuy nhiên, khi đào đến quan tài thì mệt quá nên dừng lại. Đến ngày ngày 3-5, ông Minh sang Đắk G'Long và tới chòi rẫy nơi anh Trần Nho Vương (SN 1995, cháu vợ của Minh) làm thuê để ăn nhậu. Đến khoảng 0h ngày 4-5, ông Minh dùng búa đánh anh Vương khiến nạn nhân tử vong.

Chiếc xe bị cháy

Sau đó, ông Minh đưa thi thể của nạn nhân lên ôtô bán tải rồi điều khiển xe đến Quốc lộ 28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) tông vào cột mốc bên đường tạo hiện trường vụ tai nạn xe. Ông Minh đưa nạn nhân lên ghế lái, cài dây an toàn, kéo thắng tay rồi dùng nhiều can xăng đã mua trước đó đổ lên xe đốt. Sau đó, ông Minh đi bộ về nhà người dân đã gửi xe máy trước đó để lấy xe và bỏ trốn xuống tỉnh Bình Phước. Đến ngày 10-5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được ông Minh khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

Đại tá Hồ Văn Mười thông tin kết quả điều tra

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, rùng mình khi kể lại vụ án và cho biết tại Việt Nam chưa từng xảy ra. Theo đại tá Mười, khi xảy ra vụ cháy xe, nhiều người cứ nghĩ đó là một tai nạn giao thông. Tuy nhiên, các điều tra viên đã nhận thấy đây là một vụ việc có nhiều điểm bất thường nên khẩn trương vào cuộc xác minh.

Đại tá Mười cũng đã trực tiếp lấy lời khai ông Minh và cho biết rất đau lòng khi ông Minh đã ra tay sát hại người thường xuyên nấu nướng, lo cơm nước mỗi khi ông ấy qua Đắk Nông làm rẫy. "Bản thân đối tượng cũng thấy cháu của mình rất hiền lành. Tuy nhiên, do đối tượng nợ một số tiền lớn nên đã ra tay sát hại cháu để thế mạng mình. Đây là vụ án giết người để xù nợ và trục lợi bảo hiểm đầu tiên ở Việt Nam" - đại tá Mười cho biết thêm.

Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, thông tin thêm đối tượng trước đó còn chủ động mua một chiếc sim điện thoại mới, lập tài khoản Zalo rồi nhắn tin cho con trai với nội dung dặn dò chăm sóc gia đình. Sau khi giết người, giả chết rồi bỏ trốn, đối tượng Minh vẫn thường xuyên xem camera của gia đình, nắm bắt cụ thể diễn biến tại nhà, kể cả việc đám tang mình.

UBND tỉnh Đắk Nông thưởng nóng cho Ban chuyên án 200 triệu đồng

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cũng thông tin ông Minh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, lên kế hoạch bài bản. Trước khi gây án, ông Minh đã đến tiệm cầm đồ mua xe máy cũ gửi sẵn và mua xăng dầu bỏ trên xe.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có đồng phạm hay không, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết hiện nay cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vợ con ông Minh có liên quan đến vụ án hay không. Đồng thời, xem xét khởi tố ông Minh thêm hành vi xâm phạm mồ mả.

Ghi nhận chiến công của lực lượng công an, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định thưởng nóng cho Ban chuyên án 200 triệu đồng.

