Thiếu nữ bị bà chủ quán karaoke nhốt trong phòng kín vì lý do không ngờ

Thứ Năm, ngày 13/08/2020 15:30 PM (GMT+7)

Khi kiểm tra tầng 6 của quán karaoke, lực lượng công an đã bất ngờ phát hiện 2 cô gái trẻ đang bị khoá, nhốt trong phòng.

4 đối tượng tại trụ sở công an (Ảnh: Công an TP.Hà Nội).

Ngày 13/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1988), Nguyễn Công Xuân (SN 1992), Phạm Thị Mai (SN 1989) và Đoàn Văn Khuê (SN 1999), cùng có hộ khẩu ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, để điều tra hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 23h30 ngày 29/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Karaoke tại thôn Đìa, xã Nam Hồng. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại các phòng hát karaoke sử dụng nhân viên quá số lượng quy định.

Khi kiểm tra tại tầng 6 của quán, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện 2 chị T. (SN 2004) và H. (SN 2001, cùng trú tại Thái Bình, là nhân viên mới đến làm tại quán) đang bị khóa nhốt trong phòng.

Qua điều tra, Công an huyện Đông Anh làm rõ Nguyễn Thị Thanh Loan (là quản lý quán) đã chỉ đạo Nguyễn Công Xuân (là phục vụ quán) giữ trái phép chị T. và H. với lý do 2 chị đòi về nhà, không làm việc tại quán nữa.

Đấu tranh khai thác, Công an huyện Đông Anh xác định Phạm Thị Mai (là chủ quán) và Đoàn Văn Khuê đã có hành vi giúp sức cho Nguyễn Công Xuân giữ người trái pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

