Thi thể than hóa “tố cáo” hung thủ

Vậy mà từ đống tro tàn với thi thể nạn nhân đã bị “than hóa”, không manh mối, dấu vết, nhân chứng… lực lượng phá án tỉnh Kiên Giang đã nhanh chóng truy tìm ra thủ phạm bởi quyết tâm, nỗ lực quên mình vì nhiệm vụ bảo vệ bình yên cuộc sống.

Từ đống tro tàn

Sáng 5/5/2022, Công an xã Mỹ Thái (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nhận tin báo từ người dân tổ 2, ấp Thái Tân về việc đêm hôm trước đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà sàn dưới mom sông của ông Công Hữu Sáng (SN 1975). Vì địa điểm này khá hẻo lánh, cách xa khu dân cư nên khi sự việc xảy ra không có hoạt động cứu hỏa. Khi cơ quan chức năng đến hiện trường, phát hiện thi thể ông Sáng đã bị cháy đen, gần đó chiếc xe máy của ông cũng đã bị thiêu rụi.

Đối tượng Nguyễn Văn Nguyên - thủ phạm của vụ án.

Trung tá Đoàn Văn Lâm – (Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang) cho biết: “Ngôi nhà sàn có mái tôn, nền là sàn gỗ. Những chất liệu này tạo thuận lợi cho việc đánh giá điểm xuất phát cháy. Thông qua các dấu vết ám khói để lại trên mái tôn, chúng tôi đã nhận định rằng điểm cháy đầu tiên tại nơi phát hiện nạn nhân. Trong một đám cháy, sẽ có nhiều giả thuyết được đặt ra về nguyên nhân cháy. Đầu tiên, đó có thể là một vụ tai nạn phát sinh ngay từ bên trong nhà bởi các nguyên nhân như chập điện, nổ bình ga, do thắp hương, hút thuốc. Nếu giả thiết này đúng, thì sự việc chỉ là một sự cố cháy nổ đơn thuần, chứ không phải là án hình sự. Giả thiết thứ hai đó là cháy nhà do bị đốt, nếu vậy thì nguồn phát cháy phải là từ bên ngoài vào.

Khám nghiệm tử thi, chúng tôi phát hiện những tổn thương tại vùng hộp sọ của nạn nhân do tác động từ vật cứng. Khi khám trong, thấy khí quản và phổi nạn nhân rất sạch, trong khi theo cơ chế hình thành dấu vết, nếu nạn nhân còn sống khi xảy ra cháy thì sẽ có sản phẩm cháy đi vào đường khí quản do quá trình hô hấp. Ngoài ra, xác định số đồ trang sức bằng vàng mà nạn nhân thường sử dụng không còn trên người. Lực lượng khám nghiệm đã tổ chức mò tìm dưới dòng sông tại vị trí nạn nhân nằm nhưng không tìm thấy số vàng này, nhưng lại tìm thấy một chiếc điện thoại OPPO màu đỏ được xác định của nạn nhân và một chiếc búa nghi là hung khí gây án vì phù hợp với tổn thương trên vùng đầu của nạn nhân”.

Án mạng tại hộ độc thân luôn gây khó khăn bởi thường không có nhân chứng, khó xác định được các quan hệ cùng lịch trình sử dụng thời gian của nạn nhân để từ đó truy ra thủ phạm. Bên cạnh đó, thủ đoạn đốt xác phi tang khiến những dấu vết, vật chứng có thể bị tiêu hủy, biến dạng, càng tăng thêm những khó khăn cho việc phán đoán, nhận định để xây dựng các giả thuyết điều tra.

Tuy nhiên, từ các dấu vết còn sót lại trong đám cháy này, kết hợp với các thông tin, tài liệu khác đã thu thập được, lực lượng điều tra đi đến nhận định có thể đối tượng đã tấn công giết hại ông Sáng do mâu thuẫn, thù tức hoặc để cướp tài sản rồi phóng hỏa phi tang, ném hung khí và điện thoại của nạn nhân xuống sông nhằm xóa sạch mọi dấu vết của tội ác. Như vậy, có thể hung thủ ở gần hiện trường, hoặc là người quen biết của nạn nhân, lợi dụng sự thông thạo địa bàn để đột nhập, gây án khi ông Sáng đang ngủ.

Hành trình truy lùng

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, chuyên án truy xét được xác lập với chủ công là lực lượng CSHS Công an tỉnh và Công an huyện Hòn Đất. Nhiệm vụ đặt ra là phải tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, biện pháp để khẩn trương làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất, bắt giữ kẻ thủ ác nhằm ổn định tình hình dư luận và đời sống của bà con địa phương.

Với giả thuyết giết người do mâu thuẫn và giết cướp tài sản, hoạt động truy xét được triển khai đồng bộ theo tất cả các hướng từ truy tìm tang vật vụ án đến xác minh con người, dựng quan hệ tìm mâu thuẫn. Cùng với việc nắm tình hình, rà soát, truy tìm nhân chứng, dựng lịch trình sử dụng thời gian của ông Sáng, các mũi trinh sát hình sự đã triển khai rà soát tại nhiều tiệm vàng tại huyện Hòn Đất, mở rộng sang các địa bàn lân cận để tìm kiếm số vàng trang sức của nạn nhân. Bên cạnh đó, các đối tượng hình sự, tù tha, nghiện ma túy ở gần hiện trường, những người có quan hệ vay mượn tiền nong hay tình ái của nạn nhân cũng được đưa vào diện soát xét, sàng lọc để phát hiện bất minh hoặc mâu thuẫn nổi.

Thượng úy Thái Văn Điền - (Phòng CSHS) kể: “Nắm tình hình về nạn nhân, có tin khoảng 2-3 tháng, nạn nhân có mâu thuẫn với vợ, sau đó sống ly thân ở ngôi nhà sàn bên mom sông. Ông Sáng có nghề cho vay lãi và sở hữu khoảng 10 công đất. Xác minh về người vợ có căn cứ loại khỏi diện nghi vấn. Trong thời gian sống một mình, nạn nhân thường xuyên ăn nhậu tại nhà, có khá nhiều bạn bè cả nam và nữ đã đến đây nhậu nhẹt, ca hát…

Tiến hành rà soát về những người thường lui tới nhà nạn nhân, chúng tôi đã dựng được 2 người phụ nữ và từ những người này, một thông tin quan trọng đã đến với Ban chuyên án. Đó là Nguyễn Văn Nguyên - (SN 1960, nhà ở tổ 8, ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái) thường xuyên đến nhà nhậu với nạn nhân. Người này làm ăn khá bết bát, nợ nần tùm lum nhưng sau khi vụ án xảy ra, Nguyên lại có tiền trả nợ. Đây là một dấu hiệu bất minh về kinh tế để Ban chuyên án quyết định đi sâu tìm hiểu, xác minh”.

Với nhận định nếu Nguyên chính là kẻ thủ ác, thì hẳn là đám cháy tại nhà ông Sáng có thể sẽ để lại trên người đối tượng những dấu vết thương tích hình thành dưới tác động của nhiệt độ cao, chẳng hạn như các vết bỏng, hoặc muội than vương bám trên quần áo, đồ dùng… các trinh sát hình sự đã bí mật tiếp cận Nguyên để quan sát, tìm hiểu. Phải nói rằng “đòn” kiểm tra này rất hay, vì nếu phát hiện được những dấu vết bất thường trên người, đồ vật của Nguyên, sẽ giúp thu hẹp diện soát xét, sàng lọc, đưa đối tượng lên thẳng diện hiềm nghi để tổ chức xác minh nhằm khẳng định, hoặc phủ định sự liên quan của Nguyên với cái chết của ông Sáng.

“Kết quả trinh sát khiến anh em rất mừng, vì trên mặt Nguyên có một số vết bỏng mới. Đặc biệt, thời điểm sau khi vụ án xảy ra, Nguyên rất ít khi ra đường, chỉ ở trong nhà. Điều này đã giúp Ban chuyên án đi đến nhận định rất có thể Nguyên chính là kẻ thủ ác” - Thượng úy Điền cho biết thêm.

Hoạt động khám nghiệm.

Phơi bày tội ác

Thêm nhiều “động tác” nữa, sự liên quan của Nguyên đối với cái chết của ông Sáng càng sáng tỏ hơn, cho phép xác định tên này là nghi can số 1 cần bắt giữ ngay đề phòng đối tượng bỏ trốn. Sáu mũi trinh sát liền triển khai đội hình, ập vào nhà bắt gọn đối tượng trong sự sững sờ của gã, vì tin rằng mọi dấu vết của tội ác đã được xóa sạch. Mặt khác, Nguyên hiện là thành viên của Đội dân phòng xã Mỹ Thái, nên với vai trò này, gã cho rằng sẽ không ai nghi ngờ mình là kẻ thủ ác.

Thiếu tá Trương Hoàng Em - (Phòng CSHS) nhớ lại: “Tại cơ quan điều tra, ban đầu khi được hỏi về những vết bỏng trên người thì Nguyên lý giải do ngã xe bị bô xe đè lên gây ra. Tuy nhiên, các điều tra viên không khó để bác lời giải thích này. Kiên trì đấu tranh bằng chiến thuật xét hỏi sắc sảo, đấu pháp hợp lý, cuối cùng Nguyên đã phải khai nhận về hành vi giết ông Sáng, nhưng vẫn chối về việc cướp vàng.

Một mặt chúng tôi tiếp tục đấu tranh với Nguyên để làm rõ các tình tiết trong vụ án, mặt khác một mũi trinh sát được cử đi xác minh tại các tiệm vàng, lấy lời khai người làm chứng, biết việc và những chủ nợ đã được Nguyên trả tiền gần đây… Trước những chứng cứ chặt chẽ, đến chiều mùng 6/5/2022, Nguyên đã phải thừa nhận rõ toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình”.

Theo đó, vào khoảng 2 năm trước Nguyên có vay tiền của vợ chồng ông Sáng, nhưng không có tiền trả đúng hẹn nên đã nhiều lần bị vợ chồng nạn nhân chửi mắng. Từ đó, Nguyên ấm ức và nuôi ý định giết ông Sáng để trả thù. Gần đây biết chuyện vợ chồng chủ nợ ly thân, ông Sáng sống một mình tại ngôi nhà sàn bên bờ sông, nên Nguyên quyết định ra tay.

Khoảng 7h sáng ngày 3/5, Nguyên đến nhà ông Sáng uống rượu nói chuyện khoảng hơn 1 giờ thì về nhà. Buổi tối cùng ngày, Nguyên lại đến nhà ông Sáng thì phát hiện thấy ông đang nằm ngủ trên giường. Nhận thấy cơ hội thuận lợi, Nguyên đã dùng một cái búa đập mạnh vào đầu ông Sáng cho đến chết. Sau đó gã tháo lấy toàn bộ vòng và nhẫn vàng của nạn nhân đang đeo trên người, ném hung khí gây án cùng chiếc điện thoại của nạn nhân xuống sông.

Để che giấu tội ác, Nguyên nảy sinh ý định dùng xăng đốt nhà ông Sáng, nhưng lúc đó còn sớm, sợ có hỏa hoạn nhiều người biết nên Nguyên bỏ về nhà. Vì hiện trường vụ án cách xa khu dân cư, nên bẵng đi gần một ngày không ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Khoảng 23 giờ hôm sau (4/5), Nguyên quay trở lại nhà ông Sáng bằng lối cửa sau. Gã hút khoảng 2,5 lít xăng từ chiếc xe máy của nạn nhân, đựng vào một chiếc can rồi tưới lên xác nạn nhân và xung quanh nhà, sau đó gã châm lửa đốt để phi tang tội ác.

Trung tá Trương Sa My - (Phó trưởng phòng CSHS) nhận xét: “Thành công của chuyên án đã để lại bài học quý, đó là phải biết phát huy tối đa sức dân trong việc phát hiện thông tin tội phạm. Bên cạnh đó, việc phán đoán chính xác về tính chất vụ án, diện hung thủ, cũng như dấu vết tội phạm có thể tồn tại trên người đối tượng, đã giúp thu hẹp phạm vi rà soát, dựng được đối tượng hiềm nghi để tập trung đi sâu thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm, từ đó làm rõ được bản chất của vụ án”.

