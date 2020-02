Thi thể nữ giới không đầu dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Thứ Hai, ngày 24/02/2020 18:00 PM (GMT+7)

Trong đêm, người dân phát hiện thi thể nữ giới bị mất phần đầu, chỉ mặc bộ đồ lót dạt vào bờ biển nên trình báo công an.

Ngày 24-2, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã ra thông báo tìm nhân thân một nạn nhân là nữ giới để có cơ sở điều tra, xác định nguyên nhân tử vong.

Theo đó, tối 21-2, người dân trình báo phát hiện một thi thể bị mất phần đầu dạt vào bờ biển thuộc phường Hòa Hải. Qua khám nghiệm, công an xác định nạn nhân là nữ giới, đang phân hủy mạnh, phần đầu đã bị mất, chân và tay bị phân hủy gần hết.

Trên thi thể nạn nhân chỉ mặc đồ lót, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay tài sản nào khác.

“Theo khám nghiệm bước đầu, chúng tôi nhận định đây không phải là vụ án mạng. Nạn nhân có thể do tắm biển chết đuối rồi bị trôi dạt nhiều ngày nên bị phân hủy làm phần đầu rời ra”, một cán bộ điều tra cho hay.

Công an đề nghị an biết tung tích nạn nhân đến công an trình báo.

