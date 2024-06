Thêm 1 bị can liên quan sai phạm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng bị bắt

Ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can; đồng thời thực hiện Lệnh bắt tạm giam bốn tháng với bị can Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thắng Định Phát) để điều tra tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thắng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thắng Định Phát) để điều tra tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VĂN VŨ

Bị can Thắng được xác định là đồng phạm, đã giúp sức cho các bị can khác gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng trong dự án bảo tồn và phát triển bền vững Vườn Quốc gia U Minh Thượng đến năm 2020.

Liên quan vụ án này, tháng 3-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Quốc Dân (cựu Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Thượng) để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Ngọc Hà (Giám đốc công ty CP đầu tư và Xây lắp 579 Hà Nội) và bị can Nguyễn Viết Thành (cựu nhân viên công ty CP tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh). Hai bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Phạm Quốc Dân (cựu Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Thượng) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VĂN VŨ

Từ trái qua: Bị can Bùi Ngọc Hà và bị can Nguyễn Viết Thành bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: VĂN VŨ

Theo hồ sơ, các bị can trên có liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư, khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng và dự án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Minh Thượng đến năm 2020. Cả hai dự án này đều do Vườn Quốc gia U Minh Thượng làm chủ đầu tư, tổng nguồn vốn gần 227 tỉ đồng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện có nhiều sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện hai dự án, dẫn đến làm thất thoát hàng tỉ đồng ngân sách nhà nước.

Tháng 7-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Sau đó, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]