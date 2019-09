Thay hình đổi dạng vẫn không thoát “lưới trời”

Thứ Năm, ngày 12/09/2019 16:00 PM (GMT+7)

Sau khi gây án, Hoa phẫu thuật thẩm mỹ, thay hình đổi dạng, trốn tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, từ kết quả giám định chữ viết kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã xác định được đối tượng gây án.

Dưới cái tên giả là Nguyễn Thị Lan Anh, đối tượng Hoàng Thị Kim Hoa (SN 1983, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) đã thực hiện trót lọt hơn 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng của những người bị hại trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội).

Phẫu thuật thẩm mỹ để chạy trốn

“Để có tiền nộp cho Lan Anh, vợ chồng tôi đã phải bán đi căn nhà là tài sản có giá trị nhất của gia đình và bòn rút những đồng tiền cuối cùng nộp cho chị ta để được sang Úc định cư. Nhưng đến thời điểm này, chúng tôi trắng tay. Đến căn nhà là chỗ để chui ra, chui vào cũng chẳng còn...”. Đó là những lời lẽ trong lá đơn tố cáo của nạn nhân - chị Nguyễn Thị Th (SN 1971, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh).

“Phải ngăn chặn kịp thời, không để đối tượng ở bên ngoài xã hội, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội” với suy nghĩ như vậy, Trung tá Tô Anh Dũng đã giao nhiệm vụ cho Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên vào cuộc, nhanh chóng làm rõ đối tượng gây án, thu hồi tài sản cho người bị hại. Các nguyên đơn sau đó đã được các trinh sát Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên mời đến, ghi lời khai.

Đối tượng Hoàng Thị Kim Hoa.

Một trường hợp khác là anh Nguyễn Minh C (trú tại Bắc Ninh) cho biết: Qua quan hệ xã hội, C biết Lan Anh có khả năng đưa người Việt Nam sang định cư ở nước ngoài. Ngày 21-2-2017, anh C chủ động gặp Lan Anh nhờ lo thủ tục cho con trai là Ngô Văn D đi lao động tại Đức, sau đó định cư tại Ba Lan 3 năm. Anh C giao cho Lan Anh 80 triệu đồng, 9.000 Euro và 6.000 USD. Lan Anh nhận tiền và hứa hẹn trong thời hạn 1-3 tháng sẽ lo cho con anh C đi ra nước ngoài nhưng sau đó bặt vô âm tín...

Tại thời điểm ban đầu, Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của 7 bị hại. Khi làm việc với các bị can, một trong những khó khăn các trinh sát gặp phải đó là việc nhận dạng đối tượng gây án.

Dù đã đưa cho người phụ nữ tên Lan Anh một số tiền không nhỏ nhưng các nạn nhân không biết cụ thể đối tượng ở đâu. Bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, Trung tá Đặng Văn Hải và đồng đội phải đối mặt với không ít khó khăn. Lần theo tung tích đối tượng, các trinh sát đã đi Quảng Ninh. Quá trình xác minh xác định Lan Anh là tên giả; chứng minh nhân dân đối tượng sử dụng cũng là giả.

Trong quá trình làm việc với Công an Quảng Ninh, các trinh sát có được thông tin quan trọng. Trước đó, Công an TP Hải Phòng đã từng xác minh về một trường hợp tên là Nguyễn Thị Lan Anh. Từ nguồn tin này, các trinh sát lại lặn lội xuống Hải Phòng.

Quá trình rà soát, với sự giúp đỡ của Công an TP Hải Phòng, họ đã xác định được Lan Anh có tên thật là Hoàng Thị Kim Hoa, đối tượng đồng thời liên quan đến các vụ án mà Công an TP Hải Phòng, Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh đang thụ lý điều tra.

“Song lúc này lại nảy sinh một khó khăn khác, đó là việc người bị hại không thể nhận diện được đối tượng gây án” Trung tá Hải nhớ lại. Sau khi gây ra hàng loạt các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoa đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi hình dạng khuôn mặt.

Làm thế nào để chứng minh được Lan Anh chính là Hoa, đó là câu hỏi đặt ra cho các trinh sát. Ngoài việc củng cố tài liệu, các trinh sát tiếp tục thu thập chữ viết của Lan Anh và Hoa. Với kết luận giám định đã được cơ quan Công an cung cấp, cán bộ Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã chứng minh được Lan Anh chính là Hoàng Thị Kim Hoa.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội danh trên. Song vào thời điểm đó, Hoa đã bỏ trốn.

Ngày 1-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định truy ra Hoàng Thị Kim Hoa và tổ chức lực lượng truy bắt nhưng không có kết quả.

Ngày 2-4, do hết thời hạn điều tra nhưng chưa bắt được Hoa nên Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hoa.

Đến tháng 7-2019, Hoa đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ theo lệnh truy nã của Công an quận Long Biên.

Hành trình lừa đảo của Hoàng Thị Kim Hoa

Từ việc bắt giữ Hoa, vụ án đã được điều tra làm rõ: Trước khi trở thành bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hoa đã từng là nhân viên của một bệnh viện tại Hải Phòng. Với vỏ bọc này, Hoa dễ dàng có được mối quan hệ với một số người và tiến hành huy động vốn để làm ăn. Tin tưởng vào những lời hứa hẹn của Hoa, nhiều người đã gom tiền cho chị ta. Vào thời điểm đó, vụ vỡ nợ của Hoa từng gây xôn xao dư luận TP Hải Phòng một thời.

Khi bị các con nợ truy bức đòi tiền, đối tượng tìm đường bỏ trốn ra nước ngoài. Theo một đường dây, Hoa sang Pháp rồi tìm đường sang Đức định cư. Để có thể làm thủ tục hợp pháp cho chị ta và đứa con lúc đó còn ở trong bụng mẹ, Hoa đã phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để chi phí. Song cũng chính vì thế, chị ta biết được con đường lách luật để định cư ở nước ngoài là kết hôn giả. Để lấy thu bù chi, Hoa chấp nhận kết hôn giả với một người đàn ông ở Việt Nam để kiếm tiền.

Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Hoàng Thị Kim Hoa

Cũng từ đó, Hoa được một số người Việt Nam ở nước ngoài nhờ về nước đưa, dẫn người, tiến hành các thủ tục đưa người sang nước ngoài kết hôn giả... Năm 2014, Hoa trở về nước nhưng không thể xuất cảnh trở lại Đức vì có lệnh cấm xuất cảnh của Công an TP Hải Phòng.

Ở lại Việt Nam, với bản chất của kẻ lười lao động, ham hưởng thụ, Hoa tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân trong đường dây lừa đảo của Hoa là những người có nhu cầu sang các nước châu Âu lao động rồi tìm kiếm cơ hội định cư ở nước thứ ba.

Để đánh bóng bản thân, Hoa thuê căn nhà có giá khoảng 20 tỷ đồng trong khu Vinhomes Riveside với giá 50 triệu đồng/ tháng; đồng thời thuê tiếp từ 5-6 căn hộ trong khu timecity để làm nơi giao dịch. Mỗi căn hộ này, có giá từ 8-10 triệu đồng/ tháng.

Theo lời khai của Hoa thì thời gian đầu, chị ta đã có thể đưa trót lọt một số trường hợp ra nước ngoài. Nhưng sau này, một số trường hợp bị phát hiện, trở về nước, trong khi chi phí Hoa đã chuyển lại cho các đầu ở bên kia biên giới nên cũng bị thua lỗ một phần.

Phần khác, do chi tiêu vào việc sinh hoạt để đánh bóng bản thân quá tốn kém nên đối tượng vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của các nạn nhân, dù biết không thể thực hiện được.

Ngoài các trường hợp như đã nói ở trên, để đánh lừa các nạn nhân, một số trường hợp đối tượng còn đưa nạn nhân ra nước ngoài du lịch để đánh vào lòng tin của họ.

Trường hợp của ông Trần Văn L (SN 1975, trú tại Quảng Bình), qua quen biết có thông tin Hoa có khả năng lo thủ tục cho người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ngày 20-2-2017, ông Long đến gặp Hoa tại Vinhomes Riverside Long Biên, khu Hoa Lan 1, lô 10, thuộc quận Long Biên. Hoa rất hiểu biết về việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài... Đối tượng đồng thời hứa hẹn trong thời hạn từ 1-3 tháng sẽ làm thủ tục cho ông L đi xuất khẩu lao động tại Đức với giá là 18 nghìn euro. Ông L đã đưa trước cho Hoa 2.000 euro.

Khoảng một tuần sau, Hoa gọi ông L ra tòa nhà Timec city ở đường phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội rồi cho ông L và một số người đi tour du lịch Malaysia – Singapore. Sau khi về nước, Hoa yêu cầu ông L chuyển nốt tiền để làm thủ tục. Tin vào những lời hứa hẹn của Hoa, ông L đã chuyển hết số tiền còn lại cho người nhà của Hoa ở Đức là 10 nghìn euro.

Khi nhận đủ tiền, Hoa viết giấy biên nhận; đồng thời hứa hẹn hết thời hạn 3 tháng, nếu không lo thủ tục được cho ông L đi xuất khẩu lao động ở Đức thì sẽ trả lại tiền. Hết thời hạn, ông L đến nhà tìm gặp Hoa để đòi tiền thì được biết Hoa đã chuyển nhà đi.

Hiện vụ án đang được Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ. Qua vụ án cũng là bài học cảnh tỉnh cho không ít người bị hại trước miếng bánh vẽ vô hình.