Thất nghiệp vì dịch bệnh lại bị lừa tiền, các bị hại "méo mặt" khi Tết đến

Thứ Ba, ngày 25/01/2022 19:00 PM (GMT+7)

Giả danh nhân viên bảo hiểm, Thành đã lừa tiền của hàng loạt người lao động thất nghiệp do dịch Covid-19.

Ngày 25/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã xác minh, làm rõ, bắt giữ đối tượng Nguyễn Tất Thành (SN 2000, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện đang ở xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) – kẻ giả danh nhân viên bảo hiểm lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, ngày 1/11/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) - là đại lý bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương chi nhánh thị xã Kinh Môn về việc bị người khác sử dụng hình ảnh của mình trên tài khoản facebook “T.H” làm ảnh đại diện tài khoản zalo, facebook khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng loạt lao động thất nghiệp.

Tiến hành xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Tất Thành (SN 2000, nơi cư trú thôn Thị Tứ, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, nơi ở hiện nay: thôn Hóp, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Làm việc với cơ quan Công an, Thành khai nhận, thông qua mạng xã hội facebook, Thành thấy nhiều người có nhu cầu đăng ký gói hỗ trợ thất nghiệp của bảo hiểm xã hội nên nảy sinh ý định lừa đảo để lấy tiền tiêu xài.

Tháng 9/2021, Thành mở tài khoản facebook tên “bảo hiểm xã hội”, tài khoản zalo tên “Huyền bảo hiểm” rồi tải ảnh đại diện từ facebook “T.H” của chị H làm ảnh đại diện để tạo niềm tin cho các bị hại.

Đóng vai nhân viên bảo hiểm xã hội, Thành kết bạn, trao đổi với những người có nhu cầu làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, yêu cầu những người này nộp tiền lệ phí (từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng do Thành cung cấp để được làm thủ tục. Sau khi bị hại chuyển tiền lệ phí, Thành cắt liên lạc và chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9 đến cuối tháng 10/2021, Thành đã lừa 14 người với tổng số tiền 19.413.000 đồng. Số người bị hại này chủ yếu là công nhân lao động tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các bị hại này đang bị thất nghiệp do dịch bệnh, nên té ngửa khi gần Tết nhận được thông tin bị lừa tiền.

Sau khi làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thành, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã bàn giao bàn giao hồ sơ vụ việc, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 20/1/2022 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tất Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

