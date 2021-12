Thanh niên leo trèo như "người nhện", ném gạch đá vì nghĩ có người đuổi giết mình

Thứ Tư, ngày 08/12/2021 18:50 PM (GMT+7)

Người dân sợ hãi khi phát hiện gạch, ngói ném từ tầng cao xuống đất. Thủ phạm còn leo trèo như “người nhện” trên các khu nhà dân và chung cư.

L.V.M tại trụ sở công an.

Ngày 8/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý L.V.M (SN 1987, ở Mùn Chung, Tuần Giáo, Điện Biên) về hành vi có dấu hiệu Huỷ hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 22h39 ngày 7/12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc tại chung cư ở số 15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, có đối tượng nam giới đang đứng trên tầng cao, ném gạch, ngói xuống và leo trèo qua các khu nhà xung quanh, gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người dân.

Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh của thành phố, Cảnh sát phản ứng nhanh quận Đống Đa cùng lực lượng Cứu nạn, cứu hộ 114 khẩn trương có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế bắt giữ đối tượng đưa về Công an phường Láng Hạ.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là L.V.M và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm trên là do nghi ngờ có người đang muốn đuổi giết mình. Đối tượng cũng thừa nhận đã sử dụng ma túy từ năm 2013 đến tháng 9/2021 và hiện không còn sử dụng ma túy nữa. Qua xét nghiệm ma tuý, L.V.M cho kết quả âm tính.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường và xác định M. đã dùng gạch, ngói ném gây hư hỏng 1 bình chứa nước trên nóc nhà và 4 chiếc xe ô tô.

