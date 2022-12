Thanh niên giả danh công an dẫn đường cho xe cứu thương để... ra oai

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 24-12, Công an phường Mỹ Xuyên, nhận được tin báo tại quán cà phê trên đường Lý Thái Tổ (thuộc khóm Đông An 5) có nam thanh niên mặc quân phục Công an nhân dân có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Công an làm việc với Phạm Vũ Linh (trái)

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường đến kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên mặc quân phục Công an, đeo cấp hàm thượng sĩ đang ngồi uống cà phê.

Qua xác minh, người này tên Phạm Vũ Linh (SN 2002, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn). Linh khai nhận, bộ quân phục trên được người bạn cho. Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Linh mặc quân phục chạy xe xuống TP.Long Xuyên uống cà phê để ra oai chứ không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, Linh còn thừa nhận từ lúc có quân phục Công an đã xuống TP.Long Xuyên chơi và dẫn đường cho xe cứu thương 3 lần.

