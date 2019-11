Thanh niên cầm đao gỗ xông vào tiệm tóc khống chế cô gái để làm điều này

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 13:30 PM (GMT+7)

Sau khi cướp được điện thoại và tiền của một cô gái, Học nhắn tin cho bị hại nhằm cho chuộc lại điện thoại.

Học bị bắt giữ đưa về trụ sở công an trong lúc hẹn bị hại cho chuộc lại đồ bị cướp.

Sáng ngày 5/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Học (32 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 4/10, do cần tiền mua ma túy nên Học đã làm một cây đao bằng gỗ rồi đi bộ trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP Buôn Ma Thuột).

Khi Học đi ngang qua một tiệm cắt tóc nam thì thấy cô gái đang ngồi bấm điện thoại một mình.

Quan sát thấy không có ai nên Học đã lao vào dùng cây đao gỗ đe dọa người này đưa tiền và tài sản. Sợ bị giết nên cô gái đã đưa cho Học chiếc điện thoại Iphone 7 Plus và một chiếc ví da, bên trong có 1,6 triệu đồng.

Sau đó, Học mang điện thoại về nhà nhưng không mở được nên đã tháo sim bỏ sang máy khác rồi nhắn tin cho cô gái trên thỏa thuận chuộc.

Tuy nhiên khi đang đến quán cũ để giao dịch thì Học bị Công an bắt giữ.

Trước đó, Học từng có 3 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và đã nghiện ma túy hơn 10 năm nay.