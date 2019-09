Phóng xe máy chọc ghẹo gái đi đường, cướp điện thoại

Thứ Hai, ngày 23/09/2019 22:04 PM (GMT+7)

Bốn người phóng xe máy đuổi theo cô gái để chọc ghẹo, khi các nạn nhân không để ý nhóm đối tượng cướp điện thoại đi bán.

Ngày 23/9, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Huy Thăng (21 tuổi) và Hồ Văn Tuấn (16 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu) về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Thăng bị bắt giữ tại CQĐT

Theo tài liệu điều tra, vào chiều 13/8, chị Trần Thị Th. (49 tuổi, trú Nghệ An) đang đi bộ nghe điện thoại trên vỉa hè thì bị một đối tượng chạy xe máy áp sát, giật lấy chiếc điện thoại. Lúc này nạn nhân đã tri hô, tuy nhiên nhóm này phóng xe nhanh nên không giữ được. Sau sự việc, chị Th đã trình báo lên cơ quan công an. Qua điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ Thăng.

Công an xác định, ngoài vụ cướp giật trên, trong đêm 19/8, Thăng cùng Hồ Văn Tuấn (16 tuổi), T.D.Đ (13 tuổi); H.H.T (13 tuổi, cùng trú xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) đi chơi ở thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) phóng xe máy đuổi theo bốn cô gái để chọc ghẹo. Khi các nạn nhân không để ý, nhóm đối tượng cướp điện thoại đi bán.

Theo CQĐT, do Đ. và T. chưa đủ 14 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự. Hiện vụ việc đang được công an hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.