Tên cướp dùng tiền của nạn nhân chữa vết thương, đi thăm bạn tù

Thứ Hai, ngày 14/03/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi cướp được 20 triệu đồng, Nam dùng tiền cướp được chữa vết thương và dùng tiền này thuê taxi đi 200km thăm một người quen trong tù.

Ngày 14-3, Công an tỉnh Bắc Kạn bàn giao Triệu Kim Nam (24 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) cho Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Triệu Kim Nam được xác định gây ra vụ cướp tài sản ngày 12-3, tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh thuộc quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Trước đó, ngày 12-3, tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh ở quận Bắc Từ Liêm xảy ra vụ cướp tài sản. Hung thủ là nam giới, dùng dao đâm bị thương 1 phụ nữ để cướp 20 triệu đồng.

Triệu Kim Nam bị bắt khi đang trên đường đi thăm bạn tù.

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội truy xét và làm rõ hung thủ vụ cướp là Triệu Kim Nam.

Thông tin vụ cướp và nhận dạng hung thủ được Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo tới Công an toàn Hà Nội và Công an các tỉnh lân cận để phối hợp truy vết tên cướp táo tợn.

Nắm được thông tin về vụ cướp và nhận dạng hung thủ gây án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Công an Hà Nội và Công an TP. Bắc Kạn truy ‘nóng’ dấu vết hung thủ vụ cướp, rà soát, phát hiện Nam vừa xuất hiện tại thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn liền tổ chức áp sát.

Đến 21 giờ 45 phút ngày 13-3, Triệu Kim Nam đã bị bắt giữ khi vừa đặt chân đến thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Theo lời khai của đối tượng, sau khi cướp được 20 triệu đồng, Nam dùng tiền chữa trị vết thương, trả nợ và thuê taxi từ Hà Nội đi Bắc Kạn thăm bạn quen trong tù.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ten-cuop-dung-tien-cua-nan-nhan-chua-vet-thuong-thue-taxi-di-tham-ba...Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/ten-cuop-dung-tien-cua-nan-nhan-chua-vet-thuong-thue-taxi-di-tham-ban-tu_128271.html