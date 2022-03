Kế hoạch của hai tên cướp ngân hàng bằng... bật lửa ở Hà Nội

Cơ quan công an xác định vật có hình dạng giống súng mà Hiếu và Tùng dùng để cướp ngân hàng là chiếc... bật lửa.

Hiếu và Tùng tại thời điểm bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội, ngày 8/3, Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hiếu (1991, ở phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981, ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, khoảng giữa tháng 2/2022, Hiếu và Tùng quen biết nhau qua nhóm “hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, hai đối tượng nảy sinh ý định cướp ngân hàng lấy tiền chi tiêu và trả nợ, mục tiêu chúng nhắm đến là phòng giao dịch ngân hàng ở phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp tài sản.

Để chuẩn bị cho vụ cướp, Tùng chuẩn bị xe máy, tháo biển kiểm soát trong khi Hiếu mua 1 chiếc bật lửa hình súng, dao và một số vật dụng khác để nguỵ trang. Cả hai thống nhất mặc quần áo mưa, đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay và khẩu trang để cướp ngân hàng.

Khoảng gần 9h sáng 7/3, Hiếu cùng Tùng đến ngân hàng ở phường Xuân Tảo, dựng xe ở ngoài để Tùng chờ sẵn. Sau đó, Hiếu vào ngân hàng, rút bật lửa hình súng ra đe doạ nhân viên ngân hàng, cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi cả hai điều khiển xe máy đi được một đoạn ngắn thì xảy ra va chạm giao thông và làm rơi ba lô đựng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Đến đêm 7/3, rạng sáng 8/3, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Tùng và Hiếu. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

