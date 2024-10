Tên cướp có súng và kế 've sầu thoát xác' (P. cuối): Âm mưu hoàn hảo

Khi các điều tra viên nhận thấy, đối tượng Trần Công Đức có nhiều biểu hiện nghi vấn thì cũng là lúc hành trình di chuyển của nghi phạm cướp ngân hàng dần được làm rõ.

Tên cướp có súng rời ngân hàng S ở Bến Cát mà không lấy được tiền. Gã sử dụng xe máy ra một bãi rác hoang vắng, cách hiện trường khoảng 8km rồi đốt quần áo, găng tay để phi tang. Ban đầu, chiếc xe máy nghi phạm đi không có biển số, nhưng sau đó, hắn đã gắn lại biển và "ung dung" trong bộ quần áo mới đi về QL51 hướng xuống tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cũng trong thời điểm này, kẻ tình nghi Trần Công Đức không thấy xuất hiện tại nơi cư trú. Về tới TP Vũng Tàu, các trinh sát đưa tấm ảnh của nghi phạm cho chủ nhà nghỉ xem. Một trong số đó đã nhận ra nghi phạm giống với người thanh niên đã thuê phòng hôm trước.

Theo chủ nhà nghỉ, thanh niên này có để chứng minh nhân dân, nhưng bà chỉ kịp đọc địa chỉ thường trú là ở tỉnh Đồng Nai. Một người cho thuê xe máy cũng xác nhận, nghi phạm và chiếc xe máy hắn đi giống hệt người đến thuê xe của mình. Đến đây, hành tung của nghi phạm cướp ngân hàng gần như đã được làm rõ.

Rạng sáng 27/11/2020, Công an TP Bến Cát, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã mật phục, bắt giữ Trần Công Đức khi hắn đang ẩn nấp tại một nhà trọ trên địa bàn. Công an thu giữ 1 khẩu súng, 10 viên đạn.

Đối tượng Đức (ảnh tư liệu)

Đức khai nhận, hắn lên kế hoạch cướp ngân hàng rất bài bản. Sau khi chọn được "con mồi", Đức đã mang theo khẩu súng và sử dụng xe máy của mình đi về Vũng Tàu.

Tại đây, đối tượng vào thuê nhà nghỉ như một vị khách bình thường. Xe máy Đức gửi và cố ý cho mọi người nhìn thấy. Đến sáng 18/11, Đức thuê một xe máy khác rồi tháo biển kiểm soát. Gã đội mũ, bịt mặt, đeo bao tay rồi điều khiển xe một mạch về Bến Cát.

Đức lượn lờ vài vòng quanh phòng giao dịch ngân hàng S, thấy vắng người, hắn dựng xe và để nổ máy rồi đi vào. Tại đây Đức rút súng ra uy hiếp, bắt nhân viên ngân hàng phải đưa tiền. Tuy nhiên, chưa lấy được 'đồng nào" thì lo sợ bị bắt, Đức nhanh chân tẩu thoát.

Do đã tính toán từ trước, Đức tìm đến bãi rác vắng đốt phi tang quần áo, găng tay rồi gắn biển số xe để quay về TP Vũng Tàu. Về tới nơi, Đức thanh toán tiền phòng, tiền thuê xe và lấy xe máy của mình đi về Đồng Nai.

Sau khi lẩn trốn tại nhà người thân, thấy "im ắng", nghĩ công an không tìm ra, Đức mới quay lại Bến Cát để đi làm và bị công an mật phục, bắt giữ.

Với sự tính toán kỹ lưỡng, Đức tạo ra cho mình một hành trình đầy phức tạp. Gã nghĩ, với việc xuống Vũng Tàu thuê nhà nghỉ, gửi xe máy sẽ cũng cấp cho mình bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Chính vì thế, Đức tỏ ra rất "an tâm".

Đức cũng khai, khẩu súng hắn dùng đi cướp được mua trên mạng xã hội từ thời gian trước. Việc không lấy được tiền của ngân hàng là nằm ngoài ý muốn của đối tượng. Đức cũng rất ranh ma khi đeo găng tay nhằm không để lại bất cứ dấu vết sinh học nào.

Sự lưu manh, quỷ quyệt của Đức cuối cùng cũng không qua được "con mắt tinh tường" của các điều tra viên Công an Bến Cát, Công an Bình Dương và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Sau này tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Bến Cát đã tuyên bản án thích đáng dành cho Đức vì hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của hắn.

