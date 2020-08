Tân giám đốc đốc công an tỉnh chỉ đạo bắt nóng ổ bạc khủng ở miền Tây

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 09:14 AM (GMT+7)

Tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo trực tiếp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức vây bắt ổ bạc "khủng" với hơn 150 đối tượng tham gia.

Ngày 2-8, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt xóa ổ bạc lớn do đối tượng Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1969; ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu và thu giữ hơn 500 triệu đồng.

Hơn 150 đối tượng tham gia ổ bạc "khủng" đã bị các trinh sát vây bắt. Ảnh: T.T

Theo đó, vào khoảng 11h cùng ngày, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ (Bộ Công an) triệt phá một ổ bạc quy mô lớn tại khu đất trống thuộc ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Vào thời điểm trên, khi lực lượng công an ập vào thì các đối tượng bỏ chạy tán loạn, nhưng 150 đối tượng liên quan bị các mũi trinh sát bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 triệu đồng (tiền trên chiếu bạc, trong người các đối tượng và tại nhà của Thuận) cùng 15 con gà đá, trên 40 cặp cựa gà, 5 xe ô tô, 71 xe máy các loại cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đối tượng cầm đầu ổ bạc "khủng" vẫn tươi cười khi bị lấy lời khai tại hiện trường. Ảnh: T.T

Qua điều tra ban đầu, ổ bạc trên do Thuận cầm đầu và có tổ chức phục vụ thức ăn, nước uống cho những đối tượng tham gia. Đây là một ổ bạc lớn, được các đối tượng sử dụng lực lượng canh đường nhiều lớp nhằm đối phó với lực lượng công an. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và được sự chỉ đạo trực tiếp của tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công ổ bạc này trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

