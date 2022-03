Tẩm xăng thiêu rụi kho phân bón và ô tô của hàng xóm lúc rạng sáng

Thứ Năm, ngày 10/03/2022 19:34 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đã xác định đối tượng tẩm xăng đốt kho phân bón của gia đình anh Hân là Phan Đắc Giỏi.

Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 10/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phan Đắc Giỏi (SN 1980, trú tại thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, rạng sáng 26/2, một đối tượng đã dùng xăng đốt kho phân bón của nhà anh Hân (SN 1978, ở thôn Cống). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và biến 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger và hơn 2 tấn phân bón bị thiêu cháy hoàn toàn, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 600 triệu đồng. Rất may, vụ việc không có thiệt hại về người.

Sau khi nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang và Công an huyện Lục Ngạn đã phong toả hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định Phan Đắc Giỏi là nghi phạm gây án. Tại cơ quan công an, Giỏi khai nhận nguyên nhân gây án do mâu thuẫn cá nhân với anh Hân.

