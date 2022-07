Tạm giữ thiếu nữ mua bán cần sa qua mạng xã hội

Thứ Ba, ngày 19/07/2022 08:03 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trong lúc đi bán cần sa, thiếu nữ 20 tuổi đã bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Bế Bình An (SN 2002, trú tại phường Tân An, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6-7, tổ công tác Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy làm nhiệm vụ tại ngõ 45 phố Trần Thái Tông thì phát hiện một đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Bế Bình An

Qua kiểm tra hành chính, cô gái này đã tự nguyện giao nộp 1 hộp nhựa chứa thảo mộc khô và khai nhận đó là cần sa, mang đi bán cho khách.

Tổ công tác đã lập biên bản đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ. Nhân thân của cô gái này được xác định là Bế Bình An.

Tại cơ quan Công an, An khai nhận bản thân có sử dụng cần sa. Khi có người hỏi mua cần sa, An lên mạng xã hội đặt và đi giao cho khách. Tuy nhiên, chưa kịp giao thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tam-giu-thieu-nu-len-mang-xa-hoi-mua-can-sa-ban-cho-khach-post511101....Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tam-giu-thieu-nu-len-mang-xa-hoi-mua-can-sa-ban-cho-khach-post511101.antd