Tạm giữ người phụ nữ vay vàng, đô rồi bỏ trốn suốt 24 năm

Trước đó, tháng 10/1999, Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Kim Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, giai đoạn năm 1995-1999, Trần Thị Kim Minh đã vay của các bạn hàng tổng số 121.000 USD; 2,23 tỷ đồng và 50 cây vàng sau đó bỏ trốn.

Sau thời gian dài không đòi được nợ, không liên lạc được với Minh, các bị hại đã tố cáo tới cơ quan công an.

Bị can Trần Thị Kim Minh tại cơ quan điều tra.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng nữ quái đã trốn khỏi nơi cư trú. Tháng 3/2000, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã bị can Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau 23 năm trốn truy nã, do tuổi cao sức yếu, nữ quái này đã chuyển về ở cùng người thân tại Hà Nội thì bị lực lượng cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ. Nữ bị can sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự thụ lý, phục hồi điều tra vụ án.

