Tạm giữ người chồng sát hại vợ bằng... dụng cụ chích lợn

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 15:23 PM (GMT+7)

Ngày 4/2, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ ông Võ Văn Đồng (58 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra, sáng 3/2, Công an Thị trấn Long Hải nhận thông tin bà L.T.N. (52 tuổi, vợ của Đồng) tử vong với nhiều nghi vấn. Khám nghiệm thi thể bà N., công an thấy có 1 vết bỏng ở phía sau cổ. Tại hiện trường, công an thu giữ bộ chích điện. Ông Đồng cho biết, đó là dụng cụ để chích lợn trước khi làm thịt.

Công an phong toả khám nghiệm 1 vụ án

Ông Đồng khai, mình và bà N. vốn là vợ chồng cùng sinh sống ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy là vợ chồng nhưng Đồng và bà N. ngủ riêng. Khuya 3/2, Đồng có nghe tiếng động lớn phía sau nhà và ra kiểm tra nhưng không thấy gì. Sáng cùng ngày, Đồng cùng người thân phát hiện bà N. tử vong nên báo công an.

Qua khám nghiệm, công an xác định bà N. tử vong do bị giật điện nên đưa ông Đồng về trụ sở. Qua đấu tranh, người chồng khai, do mâu thuẫn với vợ nên lợi dụng lúc bà N. ngủ đã chích điện khiến vợ tử vong.

