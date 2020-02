Người phụ nữ tử vong trên giường ngủ với vết cháy ở cổ

Một người phụ nữ tử vong trên giường ngủ với dấu hiệu bất thường. Ngay sau đó, công an cũng đã lấy lời khai của chồng nạn nhân để làm rõ một số nghi vấn.

Bộ kích điện được tìm thấy tại nhà nạn nhân.

Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra, làm rõ vụ việc một người phụ nữ tử vong bất thường trên giường ngủ tại nhà riêng ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày (3/2), người thân phát hiện bà L.T.N. (SN 1965, trú tại KP.Hải Bình, TT.Long Hải, huyện Long Điền) tử vong trên giường ngủ với dấu hiệu bất thường, ở vùng cổ có vết cháy nghi do điện giật.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng và bước đầu công an xác định, bà N. tử vong do điện giật. Đồng thời ông Đ., chồng bà N. được mời lên trụ sở công an để lấy lời khai, làm rõ một số dấu hiệu nghi vấn.

Làm việc với công an, ông Đ. cho biết, vào khoảng 0h sáng 3/2, ông có nghe thấy tiếng gà kêu phía ngoài nhà và sau đó bà N. dậy kiểm tra. Thời điểm này ông Đ. đang ngủ ngoài nhà, còn vợ và con gái ngủ riêng ở hai căn phòng khác nhau.

Một lúc sau, ông Đ. có nghe tiếng bà N. kêu do bị ngã nên ông thức dậy ra xem và hai vợ chồng đều vào ngủ lại. Đến rạng sáng thì gia đình phát hiện bà N. đã tử vong trên giường ngủ.

Thời điểm khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một bộ kích điện trong nhà ông Đ.. Theo gia đình nạn nhân, bộ dụng cụ kích điện trên được ông Đ. dùng để chích heo trước khi giết thịt.

Theo một số người dân địa phương, ông Đ. có nợ tiền do đánh bạc, từng yêu cầu bà N. trả tiền nợ thay mình nhưng bà không đồng ý.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

