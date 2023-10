Tạm giữ hình sự đối tượng đâm chết người tại quán bida

Do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 12h10 ngày 25/10, Lê Hiếu Thiện (SN 2004; trú tại khóm Đông An 1, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) điều khiển xe máy chở Trần Nhật Trung (SN 2006; trú tại khóm 6, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên) đến quán cà phê Bida D2 (thuộc tổ 12, khóm Đông Thành, phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên) để giải quyết mâu thuẫn.

Hồ Hữu Tiến.

Khi đến quán, Thiện gặp nhóm Tiến và hỏi “Vì sao hăm dọa đánh em của tao”, dẫn đến hai bên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Thiện cầm nón bảo hiểm đánh nhóm Tiến. Trong lúc xô xát, Tiến lấy con dao nhọn cất giấu trong người rồi đâm 2 nhát vào người Thiện, khiến Thiện ngã xuống nền gạch.

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Không dừng lại, nhóm của Tiến tiếp tục xông vào dùng tay, nón bảo hiểm đánh Thiện thì được mọi người can ngăn. Sau đó, Thiện được Trung chở đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, còn nhóm của Tiến lên xe bỏ đi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Thiện tử vong. Chiều cùng ngày, Tiến đến Công an phường Đông Xuyên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

