Tạm giam 9X cưỡng hiếp bé 12 tuổi sau chầu nhậu khuya

Chủ Nhật, ngày 16/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Được nhờ chở cháu T. về nhà, đối tượng không thực hiện mà đưa bé ra nghĩa địa và thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Đối tượng Tâm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND)

Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 30/1/2020, cháu N.T.T. (12 tuổi, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) bất ngờ bị một đối tượng chưa rõ danh tính đe dọa, đưa vào khu vực nghĩa địa xã Đồng Văn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Dù cháu T. phản kháng quyết liệt và kêu la nhưng đối tượng vẫn lợi dụng đêm tối vắng người thực hiện cho được hành vi thú tính rồi bỏ đi.

Sau khi bị hiếp dâm, cháu T. về nhà trong sợ hãi và được người thân đưa tới cơ quan công an trình báo sự việc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc cơ quan công an đã lập chuyên án đấu tranh truy tìm kẻ gây án.

Sau 10 tiếng đồng hồ kiên trì tìm tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội, bước đầu Ban chuyên án đã xác định nghi phạm trong vụ án này là Trương Văn Tâm.

Tại cơ quan điều tra, Tâm đã cúi đầu nhận tội và khai báo toàn bộ quá trình gây án.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 30/1, sau khi uống bia tại nhà ông Xuân, bà Ly (ở xóm Tân Đông, xã Đồng Văn) cùng với 5 người khác, Tâm thấy cháu T. sang nhà ông Xuân, bà Ly chơi muốn về nhà để ngủ nên đã chủ động lấy xe máy để chở cháu về.

Lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, đối tượng đã chở cháu T. vào nghĩa địa xã Đông Văn để thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, gã chở cháu T. về nhà bạn gái cùng xóm để ngủ và không quên dặn dò, hăm doạ cháu T. “nếu nói với ai thì sẽ chết”.

