Tài xế taxi hiếp dâm trẻ em ở Quảng Ninh đối diện hình phạt nào?

Thứ Tư, ngày 21/09/2022 19:00 PM (GMT+7)

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, Vũ Hồng Quân – tài xế hiếp dâm bé gái 13 tuổi có thể đối diện mức án từ 7 đến 15 năm tù.

Chở bé gái tới đường vắng hiếp dâm rồi đưa về nhà

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Quân về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tạm giam 4 tháng đối với Quân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Vũ Hồng Quân mô tả lại hành vi phạm tội của mình

Trước đó, ngày 9/9, Công an huyện Bình Liêu đã tiếp nhận tin báo do Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) chuyển đến về việc cháu C.H.T (SN 2009, trú tại địa bàn) đến Công an huyện Tiên Yên trình báo về nội dung: Vào tối 8/9, cháu T đã thuê taxi từ huyện Tiên Yên đến huyện Bình Liêu có việc.

Khi xe đi đến khu vực ngã ba giao với QL18C cũ, đoạn thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại (Bình Liêu) thì lái xe taxi đã cho xe rẽ vào QL18C cũ (khu vực đi lên dốc Cô Tiên, thuộc thôn Khe Lánh, xã Vô Ngại) và dừng đỗ xe ở bên đường.

Tại đây, tài xế taxi đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T ngay trên xe ô tô rồi lái xe chở cháu đi tiếp. Sau khi được lái xe chở về nhà, cháu T đã được mẹ đẻ đưa đến cơ quan Công an để tố giác tội phạm.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu đã tổ chức các hoạt động điều tra, tiến hành cho cháu C.H.T đi giám định, đồng thời tổ chức lực lượng tiến hành các biện pháp xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Đến sáng 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu đã xác định nghi phạm là Vũ Hồng Quân (SN 1971, trú tại phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên) và đã tiến hành đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với đối tượng, Vũ Hồng Quân đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm của mình đối với cháu C.H.T như nạn nhân và gia đình đã tố cáo.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo đó, khoản 1 của Điều 142 Bộ luật Hình sự quy định, người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 7-15 năm: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12-20 năm: Có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31-60%; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11-45%; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: Có tổ chức; Nhiều người hiếp một người; Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, trong vụ việc này Cơ quan Cảnh sát điều tra cần xác định Vũ Hồng Quân đã có tiền án về tội hiếp dâm hay chưa, và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé này bao nhiêu lần từ đó có căn cứ xử lý.

"Với những tình tiết và dữ liệu mà các cơ quan báo chí đăng tải, nếu đối tượng Vũ Hồng Quân chưa có tiền án, tiền sự, thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé 1 lần có thể đối diện mức án từ 7-15 năm tù", luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.

Nhân sự việc này, ông Cường cũng khuyến cáo các phụ huynh, không nên cho trẻ em đi xe khách, taxi một mình vào đêm tối mà không có sự giám sát của người lớn để đảm bảo an toàn cho các em.

