Tài xế taxi dừng xe cứu người gặp tai nạn, bị trộm lẻn lên xe lấy điện thoại

Thứ Sáu, ngày 04/12/2020 09:13 AM (GMT+7)

Lợi dụng cảnh hỗn loạn, người đàn ông lẻn lấy trộm điện thoại của tài xế taxi nhưng bị người đi đường phát hiện bắt giữ bàn giao cho công an.

Tối 3-12, Công an phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) cho biết đang hoàn tất hồ sơ bàn giao Võ Hoài An (50 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho Công an quận Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng An thời điểm bị bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng giao với đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến 1 phụ nữ bị thương nặng. Lúc này, ông N.D.S. (52 tuổi, quê Bình Dương là tài xế taxi) thấy tai nạn liền dừng xe phối hợp với người dân đưa người phụ nữ lên taxi của mình để chở đến bệnh viện.

Lợi dụng lúc lộn xộn, An lợi dụng lấy chiếc ĐTDĐ của ông S. (trị giá khoảng 6 triệu đồng) đang để trong xe rồi giấu vào người. Người dân chứng kiến vụ việc bức xúc tri hô và bắt giữ thì An bỏ chạy. Tuy nhiên, người đi đường đã khống chế được An bàn giao cho công an xử lý.

Công an phường Hiệp Bình Chánh nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa An về trụ sở lấy lời khai.

Riêng ông S. tiếp tục chở người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu rồi mới quay lại trụ sở công an làm việc.

