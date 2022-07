Sức khoẻ của 5 cảnh sát bị tấn công khi làm nhiệm vụ ở Nghệ An giờ ra sao?

Lãnh đạo cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương.

Ông Lê Hồng Vinh và thiếu tướng Phạm Thế Tùng thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương.

Chiều 13/7, ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An và Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên 5 chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc.

Hiện tại, sức khoẻ của 5 chiến sĩ đã cơ bản ổn định sau khi được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, sáng 13/7, tại công trường thi công các hạng mục của Dự án WHA tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, có khoảng 300 người dân xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận đã kéo đến để phản đối, cản trở việc thi công. Mặc dù, các lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc, lực lượng bảo vệ đã tổ chức tuyên truyền, giải thích nhưng một số đối tượng quá khích đã kích động, xúi giục người dân sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc, trong đó có cả chai xăng tấn công, bắt giữ 1 cán bộ công an, làm 5 cán bộ công an bị thương.

Lực lượng chức năng đã tổ chức bắt giữ 10 đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đưa 5 chiến sĩ bị thương đến Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An điều trị. Hiện tại, sức khỏe của 5 đồng chí đã cơ bản ổn định.

