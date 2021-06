Sự thật "ngã ngửa" về "cô gái" làm liều trong cửa hàng điện thoại

Thứ Ba, ngày 22/06/2021 16:30 PM (GMT+7)

Một người bịt kín khẩu trang, mặc áo dài chống nắng đã xông vào cửa hàng điện thoại làm liều.

Dũng giả gái tiến vào gây án tại cửa hàng điện thoại.

Ngày 22/6, thông tin từ Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Yên vừa phối hợp với Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1985, trú xã Mậu Đông, huyện Văn Yên) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khỏng 19h20 ngày 18/6, Dũng đội tóc giả, bịt kín mặt, mặc áo dài chống nắng đi đến cửa hàng bán điện thoại có địa chỉ tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Tại đây, nhân lúc chủ cửa hàng điện thoại sơ suất, Dũng đã cướp giật 2 chiếc điện thoại smartphone rồi tẩu thoát.

Nguyễn Văn Dũng tại trụ sở công an.

Đến ngày 21/6, lực lượng công an nhận được tin đối tượng cướp giật trước khi gây án đã trộm 1 bộ tóc giả tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Công an huyện Bảo Yên đã phối hợp với Công an huyện Văn Yên điều tra và xác định Nguyễn Văn Dũng chính là hung thủ gây án.

Khoảng 9h40 ngày 22/6, lực lượng công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng. Đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội tại trụ sở công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

