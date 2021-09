Sốc: Triệt phá đường dây bán ma túy cho học sinh cấp 3

Cơ quan công an đã triệt phá một đường dây bán lẻ ma tuý trong học đường. Đáng chú ý, trong đường dây này có sự tham gia của các học sinh.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳ Hợp đã triệt phá đường dây mua bán lẻ ma túy trong học đường, làm rõ 4 đối tượng tham gia, trong đó có 2 đối tượng đang ngồi trên ghế nhà trường. Đáng lo ngại hơn cả là “khách hàng” của đường dây này chủ yếu đang ở lứa tuổi học sinh.

Trước đó, Công an huyện Quỳ Hợp nhận được nguồn tin phản ánh về hiện tượng một số học sinh sử dụng các chất ma túy như cần sa, cỏ mỹ theo cách thức như hút thuốc.

Quá trình điều tra, đến chiều tối 22/9, Công an huyện Quỳ Hợp đã phá chuyên án, đồng loạt bắt 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 22,25g cỏ mỹ và 3,45g cần sa. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu là: Nguyễn Đình Long Nhật và Trần Văn Đức (cả 2 cùng SN 2001, trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp).

Nhật và Đức không có việc làm, thường xuyên lêu lổng, giao du, qua lại với một số đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn và hay tụ tập chơi bời với một số học sinh cá biệt.

Tại cơ quan công an, Nhật và Đức khai nhận thường lên các địa bàn vùng biên giới mua cần sa, cỏ mỹ rồi mang về chia nhỏ để bán lẻ cho các học sinh trong trường trung học phổ thông. Để tránh bị phát hiện, 2 đối tượng này chỉ bán cho nhóm học sinh quen biết.

Trong đường dây này còn có 2 đối tượng là T. và Đ. (cùng SN 2004) đang là học sinh của trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Đình Long Nhật và Trần Văn Đức để tiếp tục điều tra.

