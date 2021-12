Sốc, quán nhậu ở TP.HCM có 125 người dương tính với ma túy, 1 người nhiễm COVID-19

Thứ Năm, ngày 23/12/2021 16:48 PM (GMT+7)

Ập vào quán Beer Club Redline ở quận 10, TP.HCM, công an phát hiện hàng trăm người đang ăn uống, trong đó 125 người dương tính với ma túy, 1 người dương tính với SARS-CoV-2.

Kiểm tra khách đang ăn nhậu, phát hiện 125 người dương tính với ma túy

Ngày 23/12, Công an TP.HCM cho biết, lúc 0h ngày 19/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP phối hợp các Phòng nghiệp vụ, Công an quận 10 tổ chức kiểm tra hành chính quán Beer Club Redline (địa chỉ số 175B đường Cao Thắng, Phường 12, Quận 10).

Công an làm việc với những người ăn nhậu trong quán

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 340 người đàn ăn uống bên trong quán. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện 2 đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy trái phép, 1 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, qua test nhanh, cơ quan công an phát hiện 125 người dương tính với ma túy và 1 người dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

