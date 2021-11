Đồng Nai: Triệt phá sòng bạc 'Cu Nòi', phát hiện 3 người dương tính COVID-19

Chủ Nhật, ngày 14/11/2021 17:57 PM (GMT+7)

Công an bao vây bắt giữ hàng chục con bạc đang sát phạt nhau trong bãi xe. Qua kiểm tra test nhanh có 3 người dương tính COVID-19.

Ngày 14-11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, sàng lọc để lập hồ sơ xử lý những người bị bắt giữ trong vụ đánh bạc được phát hiện tại địa bàn phường Long Bình (TP Biên Hòa).

Sau một thời gian theo dõi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Long Bình bất ngờ ập vào bãi xe ô tô Thiện Đức (đóng tại khu phố 8, phường Long Bình) khống chế, bắt quả tang hàng chục người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định có 35 người đang tụ tập tại sòng bạc này. Trên chiếu bạc, công an đã thu giữ hơn 100 triệu đồng, 19 điện thoại, một bộ lắc tài xỉu. Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: VŨ HỘI.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định, sòng bạc trên là do Bùi Trần Trung (30 tuổi, thường gọi “Cu Nòi”, ngụ phường Bình Đa, TP Biên Hòa) đứng ra tổ chức. Để đối phó với cơ quan chức năng, Trung đã bố trí nhóm đàn em làm các nhiệm vụ cảnh giới. Bên trong sòng bạc, Trung bố trí người đứng ra thu tiền xâu, lo cơm, nước cho các con bạc, dọn dẹp hiện trường và bố trí cả người chuyên vận chuyển các con bác đến địa điểm.

Mỗi ván các con bạc thường đặt cược từ 100 ngàn đồng đến 5 triệu đồng. Sau mỗi giờ hoạt động, Trung sẽ chỉ đạo đàn em thu 1,2 triệu đồng tiền xâu của các đối tượng cầm cái.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định, địa điểm đặt sòng bạc trên được Trung thuê lại bãi giữ xe với giá mỗi ngày 4,5 triệu đồng. Mặc dù biết người thuê để làm địa điểm đánh bạc nhưng vì lợi nhuận, đối tượng chủ bãi xe vẫn bất chấp. Ngoài ra, hàng ngày chủ bãi xe cũng tham gia đánh bạc tại sòng bạc này.

Theo Công an TP Biên Hòa, để phá được sòng bạc này, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự gặp rất nhiều khó khăn. Nhóm nghi can làm nhiệm vụ chuyên chở các con bạc chỉ cho những người quen vào tham gia sòng bạc.

Sau quá trình điều tra, xác minh hiện Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 22 người trong đó 15 nam và 7 nữ để phục vụ công tác điều tra. Số còn lại cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ. Điều đáng nói, trong số những người bị bắt giữ trong sòng bạc có 3 người dương tính với COVID-19.

