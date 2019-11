Phát hiện thi thể người đàn ông nghi là nghi phạm sát hại 2 con ruột ở Vũng Tàu

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 15:31 PM (GMT+7)

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và người nhà nghi phạm nghi sát hại 2 con ruột đang trên đường đến nhận diện thi thể, nghi là Quân.

Người đàn ông treo cổ tự tử nghi là người cha đã sát hại 2 con ruột tại Vũng Tàu.

Chiều 15/11, Công an huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định danh tính người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở nghĩa trang xã Nhân Cơ.

Trước đó vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực nghĩa trang xã Nhân Cơ nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo vị lãnh đạo Công an huyện, bước đầu người đàn ông này có đặc điểm nhận dạng giống với Nguyễn Trường Quân, nghi phạm sát hại 2 con ở Bà Rịa - Vũng Tàu nên công an huyện đã thông báo cho công an địa phương này lên xác minh.

"Hiện, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và người thân của nghi phạm này đang lên để nhận dạng”, vị lãnh đạo Công an huyện Đăks R’lấp nói.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, chiều 13/11, Quân đưa hai con là N.T.A. (10 tháng tuổi) và N.T.T.V. (2 tuổi) từ huyện Xuyên Mộc xuống TP Vũng Tàu chơi. Đến trưa 14/11, hai người con của Quân đã tử vong do ngạt nước.

Sau đó, Quân vớt thi thể hai con đặt lên một mỏm đá. Thông qua mạng xã hội, Quân nhắn tin xin lỗi gia đình và nhờ người thân đến Bãi trước Vũng Tàu (ở phường 2, TP Vũng Tàu) đưa xác các con về nhà.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

